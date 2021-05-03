HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Myanmar'da çatışmalar durmuyor, ölenlerin sayısı yükseliyor!

Myanmar'da çatışmalar durmuyor, ölenlerin sayısı yükseliyor!

03.05.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 765'e yükseldi.

Myanmar'da çatışmalar durmuyor, ölenlerin sayısı yükseliyor!

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte Hpakant, Wetlet, Mandalay ve Hsipaw kentlerindeki protestolarda 6 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam can kaybının 765 olarak güncellendiği raporda, 3 bin 555 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Raporda, 1369 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.

KAREN ULUSAL BİRLİĞİNDEN SİLAHLI GRUPLARA BİRLEŞME ÇAĞRISI

Öte yandan darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliğinin (KNU) lideri Baw Kyaw Heh, 1 Şubat darbesinin ardından ülke genelinde başlayan direnişin etnik gruplar için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve askeri diktatörlüğe karşı savaşmalıyız." dedi.

KNU lideri Heh, askeri yönetimden kurtulmak için diğer etnik silahlı gruplara, beraber hareket etme çağrısında bulundu.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'siBinlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'si
GKRY'de 1 günde 250’den fazla yangın çıktıGKRY'de 1 günde 250’den fazla yangın çıktı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Myanmar

En Çok Okunan Haberler

Bakan Yanık'tan 1100 lira açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu

Bakan Yanık'tan 1100 lira açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı

Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı

Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.