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Nadiren eş anlamlısı nedir? Nadiren kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk coğrafyası tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması sayesinde milletlerle olan kültür etkileşim yaşamıştır. Bu durum sonucunda da diller birbirlerinden etkilenmiştir. Türkçedeki birçok kelimenin Farsça ve Arapça başta olmak üzere farklı dillerden geçmiştir. Nadiren kelimesi de Arapçadan Türkçemize kadar gelmiştir. Eş anlamlısı olan nadiren kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Nadiren eş anlamlısı nedir? Nadiren kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nadiren kelimesi Arapçada "az bulunan" anlamına gelen "nādiren" kelimesinden alıntıdır. Nadiren kelimesinin sözlük anlamı "sık gerçekleşmeyen, seyrek"tir. Bir işin ya da durumun aralıklı bir şekilde ya da arada sırada yapıldığını yani devamlı olarak yapılmadığını anlatır. Ayrıca bir sık bulunmayan bir durum ya da nesne için de nadiren kelimesi kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre de tek anlamı seyrektir. Nadiren kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Nadiren de olsa eve uğrardı.
  • Küçük güve akşamları uçtuğu için nadiren fark ediliyordu.
  • Bana nadiren de olsa iyi davranıyor.
  • Nadiren ona, onu sevdiğini söyler, ona ilgi gösterir.
  • Televizyonu nadiren açar o zamanlarda da belgesel izlerdi.
  • Nadiren bir kütüphaneye giderim.
  • Mehmet işi hakkında nadiren konuşur.
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Nadiren kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçemizde birçok kelimenin eş anlamı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimelerin anlamlarının aynı olup yazılışlarının farklı olmasından ötürü cümle içlerinde veya konuşmalarımızda anlam kayması, anlatımda bozukluk yaratmayan kelimeler olarak da bilinmektedir. Nadirenin eş anlamlısı olan kelime de bulunur. Nadiren eş anlamlısı kelime:

  • Seyrek
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Nadirenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamları aynı olan kelimeler cümlelerde çeşitli şekillerde kullanıldığı zaman anlam kaymalarına ve anlatım bozukluklarına yol açmaz. Bu da metnin akışının sağlamamızda tekrara düşmememizde bizlere yardımcı olur. Eş anlamlı kelimeleri kullanmamız kelime haznemize zenginlik katar. Nadiren kelimesinin eş anlamı olan seyrek kelimesiyle çeşitli örnekler kurabiliriz:

  • Ayşe anneannesinin evine seyrek de olsa gider.
  • Klişeler bir yana halk sanatçıları seyrek bir şekilde hak ettikleri ilgiyi görürler.
  • Seyrek de olsa bana çiçek alır.
  • Seyrek bulunan inciyi bulup bana getirdi.
  • Bu eski filmleri bilmek insanların seyrek karşılaştığı bir şans.
  • Seyrek olarak alışveriş merkezine giderdim ama dün ve bugün mecburiyetten gittim.
  • Ali evde tek tük yüksek sesli müzik dinler.
  • Bazı elmaslar o kadar seyrek bulunurlar ki ancak taç için kullanılırlar.
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