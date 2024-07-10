Nagehan Alçı'dan eski kocası Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bir iddia daha! Sahte polis profili kullanarak... Dava dosyasındaki o mesajlar ortaya çıktı

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanmasının yankıları devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşanan ünlü çiftten Nagehan Alçı kendini tutamamış ve Kütahyalı'dan ağır psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet gördüğünü itiraf etmişti.

Nagehan Alçı, şimdi de eski kocası Rasim Ozan Kütahyalı’nın profil fotoğrafını polis logosu yaparak, insanlara “polismiş” gibi mesaj attığını ve kendisini şikayet ettiğini iddia etti.

O MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

B Yüzü’nün ulaştığı dilekçede, Rasim Ozan Kütahyalı'nın attığı iddia edilen o mesajlar yer aldı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın attığı iddia edilen mesajlarda Nagehan Alçı için oldukça suçlayıcı ifadeler kullandığı görülüyor.

'YUNAN AJANLA BİRLİKTE YAŞIYORLAR'

Mesajlarda Nagehan Alçı'nın Yunan istihbaratçıyla aşk yaşadığı belirtilip, "Yunan ajanla birlikte yaşıyorlar, evlilik boyutunda çok ciddi ilişkileri var" ifadeleri yer alıyor.

Aynı mesajlar ayrıca Nagehan Alçı "vatan hainliği" ile suçlanıyor.







