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Naim Süleymanoğlu'nun japon kızı mirastan faydalanabilecek mi? İşte o rapor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 10:33 | Son Güncelleme

Japon Sekai Mori, dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu iddia ederek DNA testi yaptırmıştı. Ülkenin gündemine bomba gibi düşen olayda Mori'nin iddiası doğrulandı. Japon kız, Süleymanoğlu'nun çocuğu çıktı. Günler sonra o rapora ulaşıldı. 99,99 ihtimalle Naim Süleymanoğlu’nun kızı olan Mori, mirastan faydalanabilecek

Naim Süleymanoğlu'nun japon kızı mirastan faydalanabilecek mi? İşte o rapor

Habertürk'ün haberine göre; Japon Sekai Mori'nin, geçen yıl yaşamını yitiren Süleymanoğlu'nun babası olduğunu iddia ederek Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkemenin, Süleymanoğlu'nun, Mori'nin babası olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan isteği DNA raporu dava dosyasına ulaştı.

MİRASTAN PAY ALACAK

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nce hazırlanan ve Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı Aybars Türker, uzman biyologlar Sevgi Şentürk ve Fazilet Bayrak ile biyolog Hakan Uygun tarafından hazırlanan raporda, davacı Sekai Mori ve davacının annesi Kiyoki Mori'nin gerekli örneklerinin kurumca alınarak muhafaza edildiği belirtildi.

Mahkeme tarafından 4 Temmuz 2018'de Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'nda gerçekleştirilen feth-i kabir işlemlerinde Adli Tıp Doktoru Hilmi Kasar tarafından müteveffa Naim Süleymanoğlu'nun vücudundan örnekler alındığı kaydedilen raporda, bunların davacıların örnekleriyle karşılaştırıldığı bilgisine yer verildi.

Raporun sonuç bölümünde DNA profili karşılaştırmalarının neticesinde, Naim Süleymanoğlu'nun Sekai Mori için babalık indeksinin hesaplandığı, kemik ve diş örnekleri ile çalışılan Süleymanoğlu'nun yüzde 99,99 ihtimalle Mori'nin babası olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Hazırlanan rapor, Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
sekai mori Naim Süleymanoğlu

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