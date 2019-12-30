MAGAZİN
  4. Nakış ustası iğne iplikle "resim" yapıyor

Nakış ustası iğne iplikle "resim" yapıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 30.12.2019 11:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yaşayan Sema Taşçı, başta ünlü ressamların eserleri olmak üzere çeşitli resimleri nakışla işleyerek kumaş üzerine yansıtıyor - Taşçı: "Nakışları daha modern hale getirerek, tablo olarak yapıyoruz. Bu kültürün ölmemesini, yeniden evlere girmesini amaçlıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te yaşayan nakış ustası Sema Taşçı, çeşitli resimleri nakışla kumaş üstüne işleyerek geleneksel el sanatıyla farklı eserler ortaya koyuyor.

Annesinden öğrendiği sanatı devam ettiren 46 yaşındaki Taşçı, nakışa ilgiyi arttırmak için yeni tasarımlar yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında (GASMEK) yaklaşık 3 yıldır eğitmenlik yapan Taşçı, Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza gibi ünlü ressamların eserlerinin yanı sıra çok bilinen resimleri nakışa aktarıyor.

Kumaş üzerine çizdiği desenleri rengarenk ipliklerle işleyen Taşçı, birbirinden farklı eserlere imza atıyor.

Sema Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liseyi bitirdikten sonra sipariş üzerine nakış yapmaya başladığını söyledi.

Nakışa ilginin azalması sonucu arayışlara girdiğini anlatan Taşçı, "Eskisi gibi alaka olmadığını fark edince klasik anlayışın dışına çıkmaya karar verdim. Bu sanatı yeniden canlandırmak için farklılıklar düşünmeye başladım. Eski ilgiyi yeniden kazandırmak istiyorum." dedi.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda ünlü ressamların tablolarını nakışla işlemeye başladıklarını belirten Taşçı, "Nakışları daha modern hale getirerek, tablo olarak yapıyoruz. Bu kültürün ölmemesini, yeniden evlere girmesini amaçladık. Geleneksel el sanatımızı modern hale getirdik. Nakış gibi değil tablo gibi duruyor. İlgi artmaya başladı." diye konuştu.

Taşçı, her eserin ortalama 1-1,5 ay sürdüğüne değinerek, "Önce tasarımı yapıp, kumaş üzerine çiziyorum. İpliğin renklerini ve tonunu ayarladıktan sonra dikiş makinesinde ve elimde işliyorum." ifadesini kullandı.

Sipariş üzerine işlemeler yaptığını dile getiren Taşçı, şunları kaydetti:

"İstenilen eserler olursa yapıyorum. Her şeyden önce nakış bizim en önemli geleneklerimizden. Ben bu kültürün ölmesini istemiyorum. Elimden geldiğince sanatımı gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum. Modern yorumumla bu sanatın canlanacağına inanıyorum."

Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo
Tekirdağ’da “Zeki Müren Şarkıları” KonseriTekirdağ’da “Zeki Müren Şarkıları” Konseri
Türkiye ve Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç: Londra’da Bizim’KilerTürkiye ve Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç: Londra’da Bizim’Kiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nakış sema taşçı tablı

En Çok Okunan Haberler

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

G.Saray'ın ilk transferini açıkladılar

G.Saray'ın ilk transferini açıkladılar

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zuhal Olcay ve Mert Fırat birlikte aşk şarkıları söyleyecek

Zuhal Olcay ve Mert Fırat birlikte aşk şarkıları söyleyecek

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Notre Dame’ın Kamburu Müzikali’ izleyicisiyle buluşacak

‘Notre Dame’ın Kamburu Müzikali’ izleyicisiyle buluşacak

Erdem Kaya Patent’ten ‘O Ses’li yıl sonu partisi

Erdem Kaya Patent’ten ‘O Ses’li yıl sonu partisi

Sarıkamış şehitleri anma programında gözyaşları sel oldu

Sarıkamış şehitleri anma programında gözyaşları sel oldu

Tekirdağ’da “Zeki Müren Şarkıları” Konseri

Tekirdağ’da “Zeki Müren Şarkıları” Konseri

Türkiye ve Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç: Londra’da Bizim’Kiler

Türkiye ve Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç: Londra’da Bizim’Kiler

Diyarbakır’da Dijital Müze açıldı

Diyarbakır’da Dijital Müze açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.