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  4. Namı diğer Sarı Bıyık bakın hangi ünlü oyuncunun dayısı çıktı!

Namı diğer Sarı Bıyık bakın hangi ünlü oyuncunun dayısı çıktı!

14.09.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek Kesit dizisindeki oyunculuğuyla geniş kitlelerce tanınan ve 'Sarı Bıyık' lakabıyla akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Cahit Kaşıkçılar, genç oyuncu Hakan Yufkacıgil'in dayısı çıktı.

Namı diğer Sarı Bıyık bakın hangi ünlü oyuncunun dayısı çıktı!

Bir dönem Flaş TV'de yayınlanan Gerçek Kesit dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cahit Kaşıkçı'nın yeğeni de ünlü bir oyuncu çıktı. 'Sarı Bıyık' lakaplı Kaşıkçı, genç oyuncu Hakan Yufkacıgil'in dayısı...

Sarı Bıyık bakın hangi ünlü oyuncunun amcası çıktı!

Cahit Kaşıkçılar, bir dönem düğünlerde kameramanlık yaparak geçimini sağlarken, çekimleri Bursa'da gerçekleşen Gerçek Kesit dizisine beklenmedik şekilde dahil olarak şöhreti yakaladı.

Sarı Bıyık bakın hangi ünlü oyuncunun amcası çıktı!

Cahit Kaşıkçılar'ın yeğeni Hakan Yufkacıgil ise oyunculuğu bir yaşam biçimi olarak benimsemişti. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda kursiyer olan Yufkacıgil, sıkı bir eğitim sürecinden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarını kazandı.

Sarı Bıyık bakın hangi ünlü oyuncunun amcası çıktı!

Genç oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi ise 2010 yılında seyirciyle buluşan 'Av Mevsimi' adlı sinema filmi oldu. Yufkacıgil, henüz ilk ekran macerasında Şener Şen ile oynama fırsatı yakalamıştı.

Sarı Bıyık bakın hangi ünlü oyuncunun amcası çıktı!


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Kefaret dizisi
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