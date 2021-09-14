Namı diğer Sarı Bıyık bakın hangi ünlü oyuncunun dayısı çıktı!

Bir dönem Flaş TV'de yayınlanan Gerçek Kesit dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cahit Kaşıkçı'nın yeğeni de ünlü bir oyuncu çıktı. 'Sarı Bıyık' lakaplı Kaşıkçı, genç oyuncu Hakan Yufkacıgil'in dayısı...

Cahit Kaşıkçılar, bir dönem düğünlerde kameramanlık yaparak geçimini sağlarken, çekimleri Bursa'da gerçekleşen Gerçek Kesit dizisine beklenmedik şekilde dahil olarak şöhreti yakaladı.

Cahit Kaşıkçılar'ın yeğeni Hakan Yufkacıgil ise oyunculuğu bir yaşam biçimi olarak benimsemişti. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda kursiyer olan Yufkacıgil, sıkı bir eğitim sürecinden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarını kazandı.

Genç oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi ise 2010 yılında seyirciyle buluşan 'Av Mevsimi' adlı sinema filmi oldu. Yufkacıgil, henüz ilk ekran macerasında Şener Şen ile oynama fırsatı yakalamıştı.



