Napoleon Bonaparte’u anlatan film Kitbag’ın dev oyuncu kadrosu! Joaquin Phoenix ve Jodie Comer bir arada

Joker’de canlandırdığı Arthur Fleck karakteriyle en iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü kazanan Joaquin Phoenix Hollywood’un en gözde isimlerinden biri haline geldi. Usta oyuncunun yeni filmi ise şimdiden merak uyandırdı. Phoenix, Kitbag isimli filmde 19. yüzyılda yaşayan Fransız imparatoru hakkındaki biyografik film Kitbag'de Napoleon Bonaparte'ı canlandıracak.

Usta yönetmen Ridley Scott, Gladyatör (Gladiator) sonrası tekrar çalışmaya hazırlandığı Joaquin Phoenix'li proje için pandemi şartlarına rağmen çalışmalara hız verdi. Kitbag için Killing Eve'in yıldızı Jodie Comer ile görüşmelere başlandığı iddia edildi. Tarafların anlaşması surumunda Comer, filmde Napolyon’un eşi Josephine karakterine hayat verecek.

KİTBAG FİLMİ KONUSU

Kitbag filmi Napolyon’un kökenine ve karısı Josephine ile olan gelgitli ilişkisine odaklanacak. 250 yıl önce, 15 Ağustos 1769’da doğan Napoleon Bonaparte, kazandığı savaşlardan sonra kendisini Fransa imparatoru ilan etmiştir. Hükümdarlığı süresince, Avrupa’nın neredeyse tümünü ele geçirmiştir. Yürürlüğe koyduğu kanunların hala kullanılması ile hala dikkatlerin üzerinde olmasına neden olur. Askeri başarısı ve siyasi kariyerinin yanında Napolyon hafızalara, "para para para" sözüyle kazınmıştır. Napolyon ile ilgili olarak esas şaşırtıcı nokta ise aşk hayatıdır. Napoleon, ilk evliliğini 1796 yılında Josephine ile yapmıştır. Karısı Josephine’e yazdığı mektupları bugün Fransa ulusal arşivinde korunmaktadır. Daha 26 yaşında genç bir subayken, 1795 yılında yazdığı kısa aşk romanı “Clisson et Eugénie” ile derinlerde saklı olan romantizmi ortaya çıkartmıştır.



