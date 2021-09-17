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Nar gibi kızaran bütün tavuk tarifi! Tıpkı fast food restoranlarındaki gibi olacak

17.09.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece bir erkeğin değil tüm insanların kalbine giden yol aslında midesinden geçer. Mutfakta harikalar yaratmak için tüm gününüzü harcamanıza gerek yok. Sadece birkaç tüyo ile son derece lezzetli yemekler ortaya çıkartabilirsiniz. Dışı nar gibi kızarmış, içi sulu tavuk pişirmeye hazır mısınız?

Nar gibi kızaran bütün tavuk tarifi! Tıpkı fast food restoranlarındaki gibi olacak

Tavuk hem ekonomik hem de lezzetli olması nedeniyle aile sofralarının en sık tercih edilen gıda ürünlerinden biridir. Bu nedenle ana yemeklerde tercih edilen tavuk etinin pişirilme yöntemleri büyük önem taşıyor.

TAVUK PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI

Şimdiye kadar yediğiniz en iyi tavuğu kızartmak için sadece üç malzemeye ihtiyacınız var: tuz, karabiber ve biraz tavuk. Öncelikle tavuğunuzu kızartmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Tavuğu kesinlikle yıkamayın. Bu uygulama sadece çiğ tavuğun üzerinde bulunan mikroplarını lavabonuzun her yerine yayılmasına neden olur. Eti uygun sıcaklıkta (165 derece) pişirirseniz, her türlü tehlikeli mikrop veya bakteri zaten öldürülecektir. Fırını 230°C'ye önceden ısıtın. Tavuğunuzu bir peçete ile hem dışını hem de içini iyice kurulayın. Ardından, tavuk boşluğunun içine kaşer tuzu ve karabiber serpin. Tavuğun dışını bol tuz ve biraz biberle baharatlayın. Tavuk göğsü tarafı yukarı bakacak şekilde bir kızartma tavasının üzerine bir rafa yerleştirin. 50-60 dakika fırına koyun.

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