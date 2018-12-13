Narcos: Mexico'ya ikinci sezonda sürpriz oyuncu

Geçtiğimiz günlerde ikinci sezon duyurusu yapılan Narcos: Mexico dizisinin yeni sezonuna Scoot McNairy katılıyor. Narcos: Mexico'daki performansı ile Critics' Choice ödüllerinde En İyi Erkek Drama Dizi Oyuncusu'na aday gösterilen Diego Luna'ya, True Detective de Destroyer'dan tanınan Scoot McNairy eşlik edecek.

Yakın zamanda Mexico City'de yeni sezon çekimlerine başlanan dizinin baş yapımcılığını yine Eric Newman üstleniyor. Jose Padilha, Doug Miro, Carlo Bernard ve Andres Baiz de dizinin yapımcılığını paylaşan isimler.





