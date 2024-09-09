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Narin Güran'ın Adli Tıp ön otopsi raporuna ulaşıldı! 'Sol bacak diz kapağından itibaren kopma...'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.09.2024 00:42
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Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Adli Tıp raporu bekleniyordu. Detaylı raporun 15 gün sonra gelmesi beklenirken ön rapor detayları ortaya çıktı. Raporda dikkat çeken detaylar belli oldu. Cesetteki çürüme nedeniyle kesin ölüm nedeni yapılacak patolojik ve moleküler incelemenin ardından belli olacak. İşte detaylar...

Narin Güran'ın Adli Tıp ön otopsi raporuna ulaşıldı! 'Sol bacak diz kapağından itibaren kopma...'

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'dan tüm Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada Narin'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Diyarbakır Valisi de konuyla ilgili kan donduran ayrıntıları paylaştı.

GÖZALTI SAYISI 24'E YÜKSELDİ!

Bakan Tunç'tan bir açıklama geldi. Narin Güran'ın ölümüyle ilgili elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24’e yükseldi.

Narin'in cansız bedeni detaylı inceleme için Adli Tıp'a kaldırıldı. Narin'in öldürülmesiyle ilgili farklı iddialar ortaya atılırken beklenen ön rapor ile ilgili detaylar geldi.

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"SOL BACAK DİZ KAPAĞINDAN İTİBAREN KOPMA"

Narin Güran’ın Adli Tıp ön otopsi raporuna Ekol TV ulaştı. Ekol TV'nin haberine göre ön otopsi raporunda;

-Sol bacak diz kapağından itibaren kopma

-Gözle görülür bir kesici, delici alet izi ya da ateşli silah tespit edilemedi.

-Ölüm zamanı ile ilgili net bir saptama yapılamadı.

-Cesetteki çürüme nedeniyle kesin ölüm nedeni yapılacak patolojik ve moleküler incelemenin ardından belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Otopsi Narin
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