Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı! İşte kayıp çocuklarla ilgili Türkiye gerçeği ve dikkat çeken ‘Antalya’ detayı

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos’ta Diyarbakır’da kaybolduğu günden bugüne aranmaya devam ediyor. Türkiye günlerdir ‘Narin bulundu mu?’ sorusunun cevabını ararken arama çalışmalarının başladığı günden bugüne neredeyse her gün dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Son olarak gözaltına alınan küçük kızın amcası ve aynı zamanda muhtar S.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Usta gazeteci Fatih Altaylı da Narin’in kaybolması ile ilgili bugün yaptığı yayında çok çarpıcı bilgiler verdi. Türkiye’de her yıl kaybolan çocuk sayısına değinen Altaylı’nın açıkladığı rakamlar acı gerçeği gözler önüne serdi. İşte Altaylı’nın Türkiye’de kaybolan çocuklar hakkında bilgi verdiği o açıklamalar:

“Narin’in kaybolması ilgili haberlerin evde eşim, ben falan bu konuya çok takıntılıyız. Bu çocuklar söz konusu olduğunda ben hakikaten dayanamıyorum. İşte eşim bana sorduğunda ne diye ben dedim ki ‘benim oradan aldığım bilgiye göre amcası baş şüpheli gibi duruyor’ demiştim eşime fakat daha sonra ibre amcadan uzaklaşıp kardeşleri ailenin diğer fertlerine doğru gitti fakat sonra yeniden amcaya döndü. Ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Muhtemelen de öğrenemeyeceğiniz. Bu gibi konularda mahalle halkı ve orada yaşayanlar epey bir şey biliyorlar ama pek konuşamıyorlar.”

“İŞİN DAHA VAHİM TARAFI” DİYEREK ANLATTI

İşin daha vahim tarafı şu. Bilindi, konuşuldu, üzerinde epeydir durulan ve muhtemelen Allah korusun inşallah olmamıştır diyeceğim ama muhtemelen de artık yaşamayan bir çocuk diye düşünüyorum ve o yüzden de çok dertleniyorum çok üzülüyorum. Ama şunu da söylemek lazım keşke tek bir Narin olsa Türkiye'de o kadar fazla çocuk kayboluyor ki inanamazsınız! Bu vereceğim rakamlar aslında devletin resmi sayıları da bir yandan açık kaynaklardan edinebildiğimiz bilgilere göre Türkiye'de son 8 yılda kaybolan çocuk sayısı yaklaşık 100 bin, 98-99 bin civarında…

“YILDA 10 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KAYBOLUYOR”

Yani yılda 10 binden fazla çocuk Türkiye'de kayboluyor; devletin resmi rakamlarına göre 10 binden fazla… Ayda kaybolan çocuk sayısı yine devletin resmi istatistik verilerine göre bin ila bin 200 arasında inanabiliyor musun! Biz Narin’den bahsediyoruz ama binlerce çocuk kayboluyor. Kaçırılıyor mu, öldürülüyor mu, yurt dışına mı götürülüyor, içeride mi kayboluyor, organ mafyası mı? Bunların hiçbiriyle de ilgili ortalıkta somut bir bilgimiz yok ama bunlar açıklanmış açık kaynaklarda haber olmuş sayılar.

‘İLK SIRADA ANTALYA VAR, İKİNCİ SIRADA DİYARBAKIR…’

İlk sırada neresi var İstanbul diyeceğimi düşüneceksiniz muhtemelen nüfus oranında ama değil! En fazla çocuk kaybolan il yine açık kaynaklardaki bilgilere göre Antalya, ikinci sırada Diyarbakır var, üçüncü sırada Gaziantep var, dördüncü sırada İstanbul var. Belki İstanbul daha fazla ama kayda girmiyor onları bilmiyoruz.

‘DEHŞET VERİCİ BİR ŞEY! BUNLARIN SADECE BİR KISMINI DUYUYORUZ’

Ama kayıtlara giren üzerinde konuşulan ve bu bilgiler açık kaynaklardan bulunabilen bilgiler ayda bin ila 1200 arası çocuk kayboluyor Türkiye'de. Dehşet verici bir şey! Dehşet verici gerçekten! Bunların bir kısmını duyuyoruz bir kısmını duymuyoruz. Bunların sonra bulunan var mı, bulunmuyor mu, ne kadarı bulunuyor falan onları da çok net bilmiyoruz. Çünkü Türkiye işsizlikler konusunda çok sağlam çok daha doğrusu çok veriye dayalı bir ülke değil ne yazık ki hala ama durum bu ve narin bunlardan sadece biri!

Evet çok konuştuk çok konuşuruz üzerinde daha da konuşacağız belli ki ama çocuk ölümleri ya da çocuk kayıpları konusunda Türkiye'ye gerçekten vahamet noktasında. Facia! Narin inşallah yaşıyordur, inşallah bulunur, inşallah…Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır