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  4. Narin'i bulmak için her yol deneniyor! Ekipler ikiye ayrıldı; Biri öncesini bir sonrasını araştırıyor

Narin'i bulmak için her yol deneniyor! Ekipler ikiye ayrıldı; Biri öncesini bir sonrasını araştırıyor

06.09.2024 07:49
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Saatler ilerliyor, günler geçiyor kayıp Narin'den hala bir ize ulaşılamıyor. Bugün aramaların 17. günü. Ekipler çalışmalarını hızlandırırken ikiye ayrılarak aramalarını devam ettiriyor. Bir ekip 15.15'ten öncesini diğerini 15.15'ten sonrasını araştırıyor. Ayrıca sosyal medya için de ayrı bir ekip kuruldu.

Diyarbakır'da kayıp olan 8 yaşındaki Narin’i bulmak için başlatılan arama çalışmaları, 17. gününde de devam ediyor.

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MEZARLIK TEKRARDAN ARANDI

Ekipler, son olarak Tavşantepe Mahallesi’ndeki bir mezarlıkta, görüntüleme cihazlarıyla detaylı bir tarama gerçekleştirdi. Bölgede arama faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

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EKİPLER İKİYE AYRILDI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin’i bulmak için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Arama ekipleri, iki ayrı gruba ayrılarak farklı zaman dilimlerine odaklanıyor.

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KRİTİK SAAT: 15.15

Bir ekip, Narin’in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos saat 15.15 öncesini incelerken, diğer ekip ise bu saatten sonrasını araştırıyor. Bölgeden gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor ve çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

NARTRT

Bölgedeki çalışmalara iz sürme köpekleri de destek veriyor.

SOSYAL MEDYA İÇİN AYRI EKİP

Sosyal medya paylaşımları için de iki farklı ekip görev yapıyor. O ekipler de sosyal medyada Narin’le ilgili çalışma yürütüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp Narin
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