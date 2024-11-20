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  4. Narin'i öldürüp cezaevinde gülüyorlardı bu sefer ağladı! Enes Güran'ın ailesiyle konuşması ifşa edildi: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

Narin'i öldürüp cezaevinde gülüyorlardı bu sefer ağladı! Enes Güran'ın ailesiyle konuşması ifşa edildi: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

20.11.2024 17:30
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Türkiye'yi derin yasa boğan Narin Güran cinayetinin arasından aylar geçti. Cinayet sonrasında Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran tutuklu! Kamuoyuna yeni yansıyan görüntülerde cezaevine ağlayan Enes'in ağabeyi Baran'a 'Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?' dediği duyuluyor.

Narin'i öldürüp cezaevinde gülüyorlardı bu sefer ağladı! Enes Güran'ın ailesiyle konuşması ifşa edildi: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

Babayla, cezaevinde olmayan amcalarıyla gülerek sohbet eden Nevzat Bahtiyar için 'Cezaevinde onun işini bitirirler zaten' diyen Enes Güran, bu kez korkudan ağladı! Hayatının baharında bir kız çocuğunu hayattan kopartan bu katillerin sakladığı şeylerin yarısı bile henüz aydınlatılamadı.

Cezaevinde, ağabeyi Baran Güran ile konuşan Enes Güran; Narin'i öptüğünü bunun başına bir şey getireceğinden korktuğunu itiraf ediyor. Sözlerine devam eden Enes, Narin'in kendi diş fırçasını kullandığını söylüyor. Ağabey Baran ise onu sakinleştirmeye çalışıyor.

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İŞTE ENES GÜRAN'IN TELEFON KONUŞMALARI

Enes Güran: Narin'in raporu ne zaman çıkacak?
Ağabey Baran Güran: Bu rapor bu hafta çıkacak. Senin öpmenle alakalı bir şey değil.
Enes Güran: Ben Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?
Enes Güran: Narin benim diş fırçamı kullanıyor. Bir şey olmaz değil mi?
Ağabey Baran Güran: Bir şey olmaz ya bir şey olmaz, onlar çıkmaz. Onlar bir şey değil! Onu neden almışlar biliyor musun? Senin kolundaki diş izi yüzünden. Bir şey olmaz merak etme. Neden bu kadar şey yapıyorsun?
Enes Güran: Sakat şeyler oluyor abi ya.

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KORKUDAN TİTREDİ

Habertürk TV'nin yayınladığı görüntülerde ağabey Enes Güran'ın korkudan titrediği çaresizce ağabeyinden yardım istediği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran Salim Güran
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