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'Görüyoruz ki Güran'larda oyun bitmezmiş' Narin cinayetinde bir şaşırtan gelişme daha: Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.10.2024 17:00
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8 yaşında hayattan acımasızca koparılan Narin Güran cinayetinde hala ortaya çıkarılamayan gerçekler var. Güran ailesinin cinayetin ardından yaptıklarının şaşkına çevirdiği yetmezmiş gibi hala yeni hamleler de geliyor. Gazeteci Ferit Demir, ağabey Baran Güran'ın Diyarbakır Barosuna verdiği vekaleti geri çektiğini yazdı. Demir paylaşımına, "Güran'larda oyun bitmezmiş' notunu da düştü.

Uzun bir süre kamuoyu gündeminin en önemli konusu olan Narin Güran cinayetinde cevaplanamayan birçok soru var. Önce cinayeti inkar eden ardından ortaya çıkan delillerle planlı bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıkan Narin'in ailesi kendilerini aklamak için her yolu deniyor.

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Önce toplu şekilde Whatsapp yazışmalarını sildiler, sonra evdeki her şeyi yıkadılar, yetmedi köydekileri susturup kendi aralarında toplantılar yaptılar ancak buna rağmen ortaya çıkan bütün işaretler okları Güran ailesine çevirdi.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

Korkunç cinayette yeni bir gelişme daha yaşandı. Gazeteci Ferit Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ağabey Baran Güran'ın Diyarbakır Barosu'na verdiği dilekçeyi geri çektiğini yazdı.

Demir paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Narin'in Cansız bedeni bulunduktan kısa bir süre sonra ağabey Baran Güran Diyarbakır Barosu Başkanlığına giderek vekaletname vermişti. Biz ilk anda aileden biri samimi ve mantıkla bir karar vermiş diye düşündük. Ama görüyoruz ki Güran'larda oyun bitmezmiş...

Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran
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