'Görüyoruz ki Güran'larda oyun bitmezmiş' Narin cinayetinde bir şaşırtan gelişme daha: Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar'

Uzun bir süre kamuoyu gündeminin en önemli konusu olan Narin Güran cinayetinde cevaplanamayan birçok soru var. Önce cinayeti inkar eden ardından ortaya çıkan delillerle planlı bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıkan Narin'in ailesi kendilerini aklamak için her yolu deniyor.
Önce toplu şekilde Whatsapp yazışmalarını sildiler, sonra evdeki her şeyi yıkadılar, yetmedi köydekileri susturup kendi aralarında toplantılar yaptılar ancak buna rağmen ortaya çıkan bütün işaretler okları Güran ailesine çevirdi.
Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.
Korkunç cinayette yeni bir gelişme daha yaşandı. Gazeteci Ferit Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ağabey Baran Güran'ın Diyarbakır Barosu'na verdiği dilekçeyi geri çektiğini yazdı.
Demir paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Narin'in Cansız bedeni bulunduktan kısa bir süre sonra ağabey Baran Güran Diyarbakır Barosu Başkanlığına giderek vekaletname vermişti. Biz ilk anda aileden biri samimi ve mantıkla bir karar vermiş diye düşündük. Ama görüyoruz ki Güran'larda oyun bitmezmiş...