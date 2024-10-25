'Görüyoruz ki Güran'larda oyun bitmezmiş' Narin cinayetinde bir şaşırtan gelişme daha: Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar'

Uzun bir süre kamuoyu gündeminin en önemli konusu olan Narin Güran cinayetinde cevaplanamayan birçok soru var. Önce cinayeti inkar eden ardından ortaya çıkan delillerle planlı bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıkan Narin'in ailesi kendilerini aklamak için her yolu deniyor.