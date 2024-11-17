Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu konuştu: 'Gizli toplantı ve Whatsapp detayı'

Türkiye'nin haftalardır takip ettiği Narin güran olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Son olarak A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile görüştü. Bahtiyar'ın ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirebilecek cinsten!

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz: Baban size cansız bedeni kendi götürüp gömdüğünü hiç belli etmedi…

İbrahim Bahtiyar: Yok vallahi ağabey hiç belli etmedi. Mide hastalığı var onda, mideden ameliyat oldu. Biz diyorduk hastadır.

Bir de Salim Güran ilk köye geldiğimde yüzünde bir sarılık olmuştu. Yüz siması değişti. Zaten ben bunu dile de getirdim.

"NEDEN SADECE ENES'İN GÖZÜ MORARMIŞTI?"

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz: Enes'in gözündeki morluk ve kolundaki ısırığa ne demek istersin peki?

İbrahim Bahtiyar: Benim abimgil de girmişti mısırın içine, bu kadar insan girmiş bakmış. Hiçbir insanın gözü morarmamıştı.

Olayın üçüncü gününde eve geldiğimde ben onun yüzünü gördüm. Dedim bu çocuğun yüzü niye mosmor olmuş.

Baran'a bakıyorum, Baran da sabah akşam ağlıyor bu çocuğun gözünde bir şey yok. Neden gözü mosmor? diye…

GİZLİ TOPLANTI VE WHATSAPP DETAYI

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, Güran ailesinin toplantılarına ve WhatsApp grubuna da dikkat çekti.

İbrahim Bahtiyar, "Ağabey camide ben gördüm toplantı yapıyorlardı. Aralarına giremedim. Tabii sadece onların ailesi vardı. Ali Rıza Güran içindeydi.

Ömer Güran vardı. 17-18 yaşındaki gençlerdi. Ali Rıza Güran'ın çocuklarıydı. Yanlış olmasın telefonları da kaldırmışlardı. Ellerinde yoktu.

Aralarında yabancı kimse yoktu. Onların WhatsApp grubu da vardı. WhatsApp grubu vardı konuşuyorlardı. Ben Baran'ın telefonunda gördüm. Ne konuştuklarını bilmiyorum." dedi.

"GÜRAN AİLESİ TEKLİFTE BULUNDU" İDDİASI

Nevzat Bahtiyar'ın oğluna, Güran ailesinin herhangi bir teklifte bulunup bulunmadığı da soruldu.

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz: Ali Rıza Güran size mi geldi? Nasıl oldu olay…

İbrahim Bahtiyar: Ali Rıza Güran ile şahsi konuşmadık ve görüşmedik. Demişler, Narin'i Nevzat öldürmüş belli. Her şey ortada belli. Suçu kabullensin çocukları yine köyüne, evlerine girsin.

Biz onlara karışmayacağız. İhtiyaçları olursa biz karşılayacağız. Bu kelimeleri Hasan Kaya'ya söylemişti. Demiş ki zaten Nevzat öldürmüş kabullensin çocuklar çıksın cezaevinden.

Olayı üstlensin, bizimkiler çıksın. Ben dedim siz böyle diyorsunuz, babam öldürmüş ise niye bizi köye çağırıyorsun? Çocuğun katilini neden köyünde barındırıyorsunuz, sahipleniyorsunuz, niye ev veriyorsunuz?"

"SALİM GÜRAN TEHDİT ETTİ"

İbrahim Bahtiyar, "Tehdit falan yapmış. Salim'den beklerim öyle bir şey. Tehdit etmiş olabilir çünkü Salim onun en zayıf noktasını biliyor. 30-40 yıldır bilirler. Zayıf noktası da çocukları olduğu için o şekilde tehdit etmiş." dedi.