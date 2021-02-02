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NASA, Ay’da kamp alanı arıyor! Dikkat edilecek üç noktayı vurguladı

Seray Üstün Seray Üstün 02.02.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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NASA, Ay’da kamp alanı arıyor! Dikkat edilecek üç noktayı vurguladı

NASA, Ay’da astronotların konaklayabilmesi için bir üs kurmaya karar verdi. Ancak bu üs için kullanılacak üç altın kural açıklandı. Bu üste dikkat edilecek noktalar ışık, su ve yükseklik olarak belirlendi. Bu üs için gerekli olan açıklamalar NASA’dan duyuruldu.

Independent'ta yer alan habere göre, NASA astronotları 2024'te Ay'ın Güney Kutbu çevresinde ilk adımlarını atmayı hedefliyor. Uzay ajansı, Ay'da Artemis adını verdiği bir üs kurmayı ve insanların gelecekte, aşırı ışık, aşırı karanlık ve donmuş sudan oluşan bu gök cisminde barınabilmesini sağlamak için çalışıyor. NASA, uyduya göndereceği astronotların varış noktası olarak Güney Kutup Bölgesi’ni seçmişti. Ancak kesin iniş noktası henüz belli olmadı. Ay’ın Güney Kutup Bölgesi, su buzu içerdiği için karanlık kraterlerin çoğunlukta olmasına bağlı olarak ilgi çekiciliğini sürdürüyor. Ancak uzay ajansı, aynı zamanda Güneş ışığını alan bir nokta seçmek istiyor. Böylece üsse enerji sağlayacak Güneş panelleri kurulabilecek. NASA'nın Güney Kutbu saha analizi ekibinde yer alan gezegen bilimcisi Daniel P. Moriarty, “Fikirlerden biri, aydınlatılan bir bölgede kamp kurmak ve son derece soğuk olan bu kraterlere oradan geçmek” diye konuştu.

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Ana kamp için yer seçerken göz önünde bulundurulacak bir diğer unsur ise bölgenin inişe elverişli olup olmamasıdır. İnsanlık Ay'a ayak basalı 50 yıl oldu ama uyduya iniş yapmanın kolay bir yolu henüz bulunamadı. Ay arazisi epey engebeli ve uzay araçları daha düz arazilere inebiliyor. Bu ikilem incelemelerin sürecini zorlaştırıyor. Bunun yanında uzmanlar uzay aracının ineceği noktanın, kampta astronotların yaşayacağı ve Güneş panelleri kuracağı diğer bölgelerden en az 1 kilometre uzak olması gerektiğini söylüyor. Zira yumuşak bir inişte bile yerdeki yüzlerce kilo parçacığın etrafa saçılacağı ve birkaç kilometre taşınabileceği tahmin ediliyor.

Biyomekanik ve endüstri mühendisi, mimar ve NASA'nın Güney Kutbu saha analizinde yer alan Ruthan Lewis, "Kirlenmenin etkisini en aza indirmek için bariyer görevi görebilecek tepe gibi yer şekillerinden yararlanmak istiyoruz" dedi.

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NASA son olarak Artemis noktasının, Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünde olması gerektiğini belirtiyor. Bu sayede Dünya'daki görevliler, kamptaki astronotlarla fazla kesinti yaşanmadan iletişim kurabilecek. Bu da Ay'ın diğer yüzüne ait materyallerin incelenmesi için önemli bir fırsat sunacak.

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