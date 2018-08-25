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NASA'dan tarihi Türkiye hatası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 08:23 | Son Güncelleme

Sosya medya hesabında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafını 'Himalayalar'da karla kaplı bir göl' diye paylaşan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), tepkiler üzerine bu hatayı düzeltti.

NASA'dan tarihi Türkiye hatası!

Instagram hesabında 1 Şubat 2015 tarihinde bir NASA astronotu tarafından Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafını 'Himalayalar'da karla kaplı bir göl' diye paylaşan ISS, Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan'ın örgütlediği Türk sosyal medya kullanıcılarının tepkisinin ardından bu hatayı aradan geçen 3,5 yılın ardından düzeltti.

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Van Gölü'nün fotoğrafına 'Bu başlık düzeltilmiştir' ifadesi ekleyen ISS, hatayı bildiren sosyal medya kullanıcılarına da teşekkür etti. Konuya ilişkin konuşan Dernek Başkanı Özkan, uzay bilimleriyle ilgili araştırmalar yaptığını belirterek, Türkiye'de bu konuda faaliyet gösteren kurumların çalışmalarında yer almak istediğini söyledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
NASA Van Gölü Himalaya Türkiye

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