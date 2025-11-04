Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trendyol Keşfet

NASA'nın 2027 hedefi risk altında: SpaceX gecikti...

NASA’nın, Ay’a insanlı inişi hedefleyen ‘Artemis III’ programında yaşanan gecikmelerin ardından alternatif çözümler aradığı bildirildi.

NASA'nın 2027 hedefi risk altında: SpaceX gecikti...

NASA, ‘Artemis III’ görevi kapsamında Ay’a astronot göndermeyi hedefliyor. Ancak projede görev alan SpaceX’in ‘Starship’ roketinde yaşanan gecikmeler, kurumun yeni çözüm arayışına girmesine neden oldu.

NASA nın 2027 hedefi risk altında: SpaceX gecikti... 1

2027 YILINDA YAPILMASI BEKLENİYOR

2,9 milyar dolarlık sözleşmeye sahip olan SpaceX’in yanı sıra Blue Origin ve Lockheed Martin gibi şirketlerden de alternatif planlar istendiği belirtildi. ‘Artemis III’ görevinin 2027 ortasında yapılmasının planlandığı ancak Starship’in test uçuşlarında yaşanan arızalar nedeniyle erteleme olabileceği aktarıldı.

TEMEL ATILACAK

SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Starship’in ‘Artemis vizyonunun merkezinde yer alan, kalıcı bir Ay üssü ve gelecekte Mars yolculukları için temel oluşturacak’ bir sistem olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Boğazı'nda can savaşı: Çırpıntıyı gören turist atladı!İstanbul Boğazı'nda can savaşı: Çırpıntıyı gören turist atladı!
Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybettiNepal'de çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Mars NASA SpaceX Ay (Dünya'nın uydusu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.