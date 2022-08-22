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NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

22.08.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'dan heyecan verici bir açıklama geldi. 50 yıldan fazla bir süredir UFO'larla ilgili duyumları takip eden ilk ABD kongre oturumlarının düzenlenmesinin ardından, UFO gözlemi için tam odaklı bir soruşturma başlattığını ilan eden uzay ajansı, tanımlanamayan hava olayları üzerine dokuz aylık bir çalışma için yaptıkları planlarını açıkladı.

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

NASA'nın UFO gözlemi için tam odaklı bir soruşturma başlattığını ilan etmesi, herkesi heyecanlandırdı. 50 yıldan fazla bir süredir UFO'larla ilgili duyumları takip eden ilk ABD kongre oturumlarının düzenlenmesinin ardından alınan bu kadarla, uzay ajansının tanımlanamayan hava olayları üzerine dokuz aylık bir çalışma için yaptıkları planları açıkladıkları duyuruldu.

GENİŞ BİR EKİP VAR

NASA araştırma şefi Daniel Evans, “Bu bizim için gerçekten önemli ve buna yüksek öncelik veriyoruz” diyerek başladığı açıklamasında dünyanın önde gelen bilim adamlarından, veri analistlerinden, yapay zeka uzmanlarından, havacılık güvenliği yetkililerinden ve dahasından oluşacak bir araştırma ekibiyle çalışacaklarını belirtti.

ELLERİNDEKİ VERİLERLE BAŞLAYACAK

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Ekim ayına kadar çalışmayı tamamlayacaklarını düşünen Evans, ekibin NASA'nın Dünya atmosferi hakkında halihazırda topladığı geniş çaplı veriye bakarak başlamayı planlayan astrofizikçi David Spergel tarafından yönetileceğini açıkladı.

MESAJ GÖNDERMEK İSTİYOR OLABİLİRLER

Kongre oturumunda, ABD Deniz İstihbaratı müdür yardımcısı Scott Bray, UFO karşılaşmalarının sık ve sürekli olduğunu belirtmişti. Soruşturma planı da, uzaylıların Dünya'ya bir "mesaj" göndermek için güneş sistemimizi yeniden düzenleyebilecekleri korkusuyla ortaya çıktı.

''BU GERÇEKTEN OLUYOR''

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Carnegie Bilim Dünyası ve Gezegenler Laboratuvarı Enstitüsü'nden gezegen bilimci Matthew Clement ve meslektaşlarına göre, bu iddialı gezegen karıştırma planı uzaylıların varlıklarını bizim gibi uzaktaki araştırmacılara duyurmasına yardımcı olabilir. Clement ayrıca, yaptığı açıklamada “Bu gerçekten oluyor. Güneş Sistemi'nin dev gezegenlerinin, oluştuktan sonra önemli ölçüde hareket ettiğinden oldukça eminiz.” dedi.

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