Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Hizbullah'tan ilk açıklama! Kara saldırısı vurgusu: Tamamen hazırız

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti. Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık verdi. Suikastın ardından Hizbullah'ın ne açıklama yapacağı merakla bekleniyordu. İlk açıklama Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'dan geldi. Kasım açıklamasında, "Çarpışacağız. İsrail karadan saldırırsa hazırız. Bütün gücümüzle hazırız ve yola devam edeceğiz." sözleriyle direniş mesajı verdi.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın açıklamaları şu şekilde;

Nasrallah ABD'nin önünde set oldu. İşgallerin önünde durdu. İsrail'in dediği gibi 20 komutan yoktu. Toplantıda Nasrallah'ın korumaları vardı. İsrail'in şu anda zarar vermediği bir ev kalmadı. Ya sivillere ya sağlık ekiplerine saldırıyor. Evlerinde oturanları çocukları, kadınları hedef alıyor. Bunlar savaşçı değil. Bunlar sadece sivilleri ve masumları hedef alarak soykırım yapıyor. ABD'de sınırsız destek vererek İsrail'i savunuyor. Bu soykırımdan ABD de sorumlu.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Evet bize darbe vurdular ama acılara rağmen yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın bize vereceği zafer ne zaman olacak bilmiyoruz ancak biz sabredeceğiz. Sayın Nasrallah'ın bize öğrettiği bir yol var. O yol devam edecek. Hizbullah hedefleri yolunda ilerleyecek. Olaylara, bölgemize hakimiz.

"KARA SAVAŞINA HAZIRIZ"

Meydanda hazırız, düşmanla savaşacağız, meydandan asla çekilmeyeceğiz. Bütün ihtimallere hazırız. İsrail kara savaşı başlatırsa direniş güçlerimiz hazırdır. Onlara karadan cevap vereceğiz. İsrail direniş ve halkın arasını açmak istiyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bütün alternatif kadromuz kaybedilenlerin yerine geçiyor. İsrail bizim askeri gücümüzü asla bitiremez, açıklamalar sadece hayal. "

YENİ GENEL SEKRETER YAKINDA SEÇİLECEK

Kasım, konuşmasının sonunda, Hizbullah'ın yeni liderinin kim olacağına ilişkin tartışmalara yanıt verdi.

En yakın zamanda yeni genel sekreter seçeneklerini ve bu seçimi Hizbullah içindeki mekanizmaya göre yapacaklarını bildirdi.