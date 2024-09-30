HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Hizbullah'tan ilk açıklama! Kara saldırısı vurgusu: Tamamen hazırız

Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Hizbullah'tan ilk açıklama! Kara saldırısı vurgusu: Tamamen hazırız

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.09.2024 12:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesinin ardından bölge adeta ateş çemberine döndü. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım ilk açıklamasında, "İsrailliler kara saldırısı yapmak isterse biz tamamen hazırız, direniş güçleri buna hazır. İsrail, hedeflerine ulaşamayacak" ifadelerini kullandı. Kasım ayrıca mevcut mekanizmaya göre en yakın zamanda Hizbullah'ın yeni genel sekreterini seçeceklerini duyurdu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti. Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık verdi. Suikastın ardından Hizbullah'ın ne açıklama yapacağı merakla bekleniyordu. İlk açıklama Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'dan geldi. Kasım açıklamasında, "Çarpışacağız. İsrail karadan saldırırsa hazırız. Bütün gücümüzle hazırız ve yola devam edeceğiz." sözleriyle direniş mesajı verdi.

n1

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın açıklamaları şu şekilde;

Nasrallah ABD'nin önünde set oldu. İşgallerin önünde durdu. İsrail'in dediği gibi 20 komutan yoktu. Toplantıda Nasrallah'ın korumaları vardı. İsrail'in şu anda zarar vermediği bir ev kalmadı. Ya sivillere ya sağlık ekiplerine saldırıyor. Evlerinde oturanları çocukları, kadınları hedef alıyor. Bunlar savaşçı değil. Bunlar sadece sivilleri ve masumları hedef alarak soykırım yapıyor. ABD'de sınırsız destek vererek İsrail'i savunuyor. Bu soykırımdan ABD de sorumlu.

n2

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Evet bize darbe vurdular ama acılara rağmen yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın bize vereceği zafer ne zaman olacak bilmiyoruz ancak biz sabredeceğiz. Sayın Nasrallah'ın bize öğrettiği bir yol var. O yol devam edecek. Hizbullah hedefleri yolunda ilerleyecek. Olaylara, bölgemize hakimiz.

n3

"KARA SAVAŞINA HAZIRIZ"

Meydanda hazırız, düşmanla savaşacağız, meydandan asla çekilmeyeceğiz. Bütün ihtimallere hazırız. İsrail kara savaşı başlatırsa direniş güçlerimiz hazırdır. Onlara karadan cevap vereceğiz. İsrail direniş ve halkın arasını açmak istiyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bütün alternatif kadromuz kaybedilenlerin yerine geçiyor. İsrail bizim askeri gücümüzü asla bitiremez, açıklamalar sadece hayal. "

YENİ GENEL SEKRETER YAKINDA SEÇİLECEK

Kasım, konuşmasının sonunda, Hizbullah'ın yeni liderinin kim olacağına ilişkin tartışmalara yanıt verdi.

En yakın zamanda yeni genel sekreter seçeneklerini ve bu seçimi Hizbullah içindeki mekanizmaya göre yapacaklarını bildirdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İsrail Hizbullah Hasan Nasrallah
En Çok Okunan Haberler
'Kesin konuşuyorum, asgari ücret bu rakamı geçmeyecek' Hem emeklileri hem de asgari ücretlileri kara kara düşündürecek açıklama: Maksimum bu oranı görecek

'Kesin konuşuyorum, asgari ücret bu rakamı geçmeyecek' Hem emeklileri hem de asgari ücretlileri kara kara düşündürecek açıklama: Maksimum bu oranı görecek

Narin cinayetinin nasıl profesyonelce işlendiği kanıtlandı! Çuvaldan ceset dışında o da çıktı... Bunu bile düşünmüşler

Narin cinayetinin nasıl profesyonelce işlendiği kanıtlandı! Çuvaldan ceset dışında o da çıktı... Bunu bile düşünmüşler

Konya'da satılık ada 'Çok talep var' 165 milyon TL

Konya'da satılık ada 'Çok talep var' 165 milyon TL

Bakan Alparslan Bayraktar'ı ABD'den 'Karizma' diye paylaştı! Sosyal medyada olay oldu: 'Milletin evlatlarını milletten soğutma' 'Allah şifa versin'

Bakan Alparslan Bayraktar'ı ABD'den 'Karizma' diye paylaştı! Sosyal medyada olay oldu: 'Milletin evlatlarını milletten soğutma' 'Allah şifa versin'

Yeni Akit yazarından akla durgunluk veren sözler

Yeni Akit yazarından akla durgunluk veren sözler

'Özel'in damadı o işbirliğini yapsa yine gurur duyar mıydınız?' Altaylı'dan ses getirecek Baykar çıkışı

'Özel'in damadı o işbirliğini yapsa yine gurur duyar mıydınız?' Altaylı'dan ses getirecek Baykar çıkışı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.