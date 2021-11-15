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Natalia Vodianova: Duayı bitirdiğimde büyükannem son nefesini verdi!

15.11.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasının 'supernova' lakaplı Rus model Natalia Vodianova, büyükannesi Gromova Larisa Gavrilovn'u kaybetti.

Natalia Vodianova: Duayı bitirdiğimde büyükannem son nefesini verdi!

Rus model Natalia Vodianova, hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Vodianova'nın büyükannesi Gromova Larisa Gavrilovn, 92. yaşına girdikten bir gün sonra hayatını kaybetti.

Acı haberi Instagram hesabından duyuran beş çocuk annesi Natalia Vodianova, o süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"8 Kasım'da Katar'dan Paris'e geri döndüm. Birkaç hafta da seyahat planım yoktu. Büyükannem Larisa, 92'inci doğum günü için Paris'e gelmeyi planlıyordu. Ama Covid 19 nedeniyle bu planı gerçekleştirmesine izin vermedik. Daha sonra sevgili dayım Slava ve annem beni arayarak büyükannemin 92'inci doğum gününü görebileceğinden şüpheleri olduğunu söylediler."

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ÇOCUKLARINI ALIP YANINA KOŞTU

Bu üzücü haberin ardından Vodianova, çocuklarını da alıp hemen ailesinin yaşadığı Rusya'nın Nizniy Novgorod kentine doğru yola çıktı. Daha sonra da 10 Kasım'da büyükannesi Larisa'nın yeni yaşını kutladılar.

92 yıllık ömrüne acı-tatlı bir sürü hatıra sığdırmış olan büyükanne Larisa, yeni yaşına girdikten bir gün sonra yaşamını yitirdi.

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"ONU DOĞUM GÜNÜNE HAZIRLADIK"

Ünlü isim, büyükannesinin doğum günü kutlamasından saatler sonra ise her şeyin değiştiğini belirtti.

Natalia Vodianova, 23:30'a dayısının ambulans çağırdığını yazdı. Larissa Gavrilonva'nın kendini kötü hissettiğini belirten Vodianova, ambulans geldiğinde ise büyükannesinin hayata veda etmiş olduğunu yazdı. Ünlü model, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

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Ben dua ederken büyükannem bana bakıyor ve dinlemeye çalışıyordu. Yanımda çocuklarım, dayım, annem ve herkes vardı. Duayı bitirdiğimde büyükannem de son nefesini verdi.


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