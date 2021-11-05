MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Natalie Wood’ın kardeşi, Kirk Douglas'ın ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti

Natalie Wood’ın kardeşi, Kirk Douglas'ın ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti

05.11.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç yaşta esrarengiz şekilde yaşamını yitiren Hollywood yıldızı Natalie Wood'un kız kardeşi Lana Wood, önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak kitabında, ünlü aktör Kirk Douglas'ın kardeşine henüz 17 yaşındayken cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Natalie Wood’ın kardeşi, Kirk Douglas'ın ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti

Lana Wood'un Salı günü piyasaya çıkacak olan "Küçük Kız Kardeş" başlıklı kitabından bazı alıntılar yayımlandı.

BBC'de yer alan habere göre, alıntılarda Kirk Douglas'ın 1955 yazında Türkiye'de "Çöl Aslanı" adıyla vizyona giren "The Searchers" adlı filmin çekimi sırasında Natalie Wood'a saldırdığı öne sürülüyor.

Lana Wood, annesi Maria Zakharenko'nun, Natalie Wood'a bazı kapıların açılmasına yardım edebileceği düşüncesiyle onu Chateau Marmont otelinde Kirk Douglas ile buluşturduğunu anlatıyor.
avalon-0148417185

O sıralarda 30'lu yaşlarında olan Kirk Douglas, o yıllarda Türkiye'de "Çıplak Ruhla"r adıyla gösterime giren "The Bad and Beautiful" gibi bazı filmlerle Hollywood'un yükselen yıldızları arasındaydı.

avalon-0191441428

SAÇI BAŞI DAĞILMIŞ, DAĞINIK HALDEYDİ

O yıllarda 8 yaşında küçük olan Lana Wood, "Natalie'nin (oteldeki buluşmadan) arabaya geri dönmesi bana çok uzun geldi ve kapıları çarptığında uyandım. Çok kötü görünüyordu. Saçı başı dağılmış ve allak bullak olmuştu. Annemle fısıldaşmaya başladılar. Ne konuştuklarını duyamıyor ya da anlayamıyordum. Kız kardeşime kötü bir şey olmuştu ama bu her neyse, anlaşılan, bunun anlatılacağı bir yaşta olmadığım düşünülmüştü" diyor.

Lana Wood annesi ve kız kardeşinin sonuçta, Kirk Douglas'ı açıkça suçlamanın Natalie'nin kariyerine zarar vereceğine karar vererek sustuklarını da yazıyor.

Kız kardeşinin olanları kendisine yıllar geçtikten sonra anlattığını yazan Lana Wood, Natalie'nin, Kirk Douglas'ın oteldeki dairesine girdiğini anlattıktan sonra "Beni incitti Lana" dediğini aktarıyor.
avalon-0496707335

İKİSİ DE ÖLDÜ

"Spartacus", "Telemark Kahramanları", "Yalnız ve Cesur" gibi çok sayıda popüler filmle Hollywood'un büyük isimleri arasına giren Kirk Douglas 2020 yılında 103 yaşında ölmüştü.

Aslında Douglas'la ilgili cinsel saldırı iddiaları kulaktan kulağa o kadar yayılmıştı ki, Twitter'da ölüm haberiyle beraber Natalie Wood'un adı da etiket olarak öne çıkmıştı.

Kirk Douglas'ın oğlu aktör Michael Douglas, halkla ilişkiler temsilcisi aracılığıyla yayımladığı açıklamada "Her ikisi de huzur içinde yatsın" dedi.

Natalie Wood ise 1981 yılında henüz 43 yaşındayken, California'daki Santa Catalina adasına yaptığı tekne yolculuğu sırasında esrarengiz şekilde boğularak ölmüştü.

Ölüm sebepi önce "kaza" olarak kayıtlara geçtiyse de 2012 yılında bu ifade "Boğulma ve diğer belirlenemeyen faktörler" olarak değiştirildi.

O sırada evli olduğu Robert Wagner 2018 yılında polis tarafından "şüpheli" olarak tanımlanmıştı.

Wagner'i Natalie Wood'un ölümünden sorumlu tutanlar arasında Lana Wood da var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Acun'un 22'lik sevgilisi estetik harikası çıktı!Acun'un 22'lik sevgilisi estetik harikası çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ara tatilde öğretmenler izinli mi?

Ara tatilde öğretmenler izinli mi?

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bir parti daha kuruluyor!

Bir parti daha kuruluyor!

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu

Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.