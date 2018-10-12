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Natasha Hamilton trende tacize uğradı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 09:43 | Son Güncelleme

İngiltere'de trene binen ünlü şarkıcı Natasha Hamilton, bir yolcu tarafından tacize uğradı. Ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

Natasha Hamilton trende tacize uğradı

Ünlü İngiliz şarkıcı Natasha Hamilton, toplu taşıma aracının yoğun olduğu saatlerde trene binince olanlar oldu. Hamilton, bir yolcu tarafından tacize uğradı.

"NEFESİNİ OMZUMDA HİSSETTİM"

Tacize uğradığı anın fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Natasha Hamilton o anları anlatarak, "Londra'da toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu akşam saatlerinde evime trenle gidiyordum. Trende evime giderken çantamda bir ağırlık hissettim. Daha sonra ise yolcunun nefesini omzumda hissettim. Yolcunun kendisini bana sürtünmeye çalıştığını gördüm" ifadelerini kullandı.

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"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Telefonu ile taciz anının fotoğrafını çeken şarkıcı, sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak, "Gördüğünüz bu alçak adam şu an trende beni taciz ediyor. Şu an şok içindeyim ve iner inmez kendisini polise şikayet edeceğim" dedi.

Tacizci adamın kendisinden önce indiği için polise haber veremeyen şarkıcı, kişilik haklarına saldırı da bulunulduğunu ve olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

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Natasha Hamilton Natasha Hamilton taciz

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