Natasha Leggero sahnede bir anda soyunmaya başladı! "Erkekler yapabiliyorsa..."

Natasha Leggero'nun komedi gösterisi adeta striptiz gösterisine dönüştü.

TMZ'nin haberine göre 49 yaşındaki komedyen, üstsüz performansıyla tanınan Bert Kreischer'in gecenin ilk setini bitirmesinin hemen ardından sahneye çıktı.

DANS EDEREK SOYUNDU

Yakın zamanda Stars On Mars adlı realite dizisinde yer alan oyuncu gömleğini çıkarmaya olan ilgisinden bahsetti ve kalabalığa şu soruyu sordu: 'Erkekler yapabiliyorsa kızlar neden yapmasın?'



Ceketini ve tişörtünü çıkararak soyunmaya başlayan Natasha Leggero izleyenleri şaşkına uğrattı. Natasha'nın dans ederek ceketini, sonra tulumunun askılarını, ardından da tişörtünü çıkararak göğüslerini tamamen ortaya çıkarması sosyal medyada da gündeme geldi.







