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Natasha Oakley'in elbisesini gören şaşkına döndü! Her yeri açıkta...

05.03.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Avustralyalı model Natasha Oakley, Instagram’da üç milyona yakın takipçisi için neredeyse her gün paylaşımlar yapıyor. Son olarak Hollywood'daki bir eğlence mekanına giderken görüntülenen ünlü model, giydiği kıyafetle ağızları açıkta bıraktı.

Natasha Oakley'in elbisesini gören şaşkına döndü! Her yeri açıkta...

Avustralyalı model Natasha Oakley, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine sahip oldu.

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Ünlü model dün akşam Hollywood'daki bir eğlence mekanına giderken objektiflere yakalandı. SPL5293840_002

İçine iç çamaşırı giymeyen üzerine yanları açık transparan bir elbise giyen Oakley'i görenler şaşkına göndü.

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CİNSEL ORGANI GÖRÜNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda Natasha, yine elbisesinin azizliğine uğradı fakat bundan habersizdi.

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Natasha'nın takipçileri, fotoğrafı görür görmez 31 yaşındaki mankeni, cinsel organının gözüktüğü gerekçesiyle uyardı.

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