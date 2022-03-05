Natasha Oakley'in elbisesini gören şaşkına döndü! Her yeri açıkta...

Avustralyalı model Natasha Oakley, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine sahip oldu.

Ünlü model dün akşam Hollywood'daki bir eğlence mekanına giderken objektiflere yakalandı.

İçine iç çamaşırı giymeyen üzerine yanları açık transparan bir elbise giyen Oakley'i görenler şaşkına göndü.

CİNSEL ORGANI GÖRÜNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda Natasha, yine elbisesinin azizliğine uğradı fakat bundan habersizdi.

Natasha'nın takipçileri, fotoğrafı görür görmez 31 yaşındaki mankeni, cinsel organının gözüktüğü gerekçesiyle uyardı.





