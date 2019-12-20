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National Geographic dergisinin Göbeklitepe önerisi turizmcileri sevindirdi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

Ünlü coğrafya ve keşif kuruluşu National Geographic, 2019 yılı başında "Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler" adlı kitabında yer verdiği Göbeklitepe'yi 2020 yılı için de "Gidilecek en iyi yerler" arasında önerdi - Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban: - "Özellikle National Geographic dünya genelinde gezgin turistlerin önemle takip ettiği bir kuruluş. Bu bakımdan Türkiye'de Göbeklitepe'nin bu listede yer alması 2020 yılında Şanlıurfa'ya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne hem yurt dışından hem de yurt içinden birçok turistin gelmesine vesile olacaktır" - İtalya Arkeoloji Dergisi Baş Editörü arkeolog Andreas Stayner: - "National Geographic'in söylediklerini ve tavsiyelerini es geçemeyeceğim. Görülmesi gereken çok önemli noktalardan birisidir"

RAUF MALTAŞ - UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe'nin, ünlü National Geographic dergisinin 2020 yılında dünya genelinde "Gidilecek en iyi yerler" önerileri arasına girmesi, turizmcileri umutlandırdı.

Dünyanın en ünlü coğrafya ve keşif kuruluşu National Geographic, 2019 yılı başında "Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler" adlı kitabında yer verdiği Göbeklitepe'ye 2020 yılı için de dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından ünü ve ziyaretçisi artan tarihi ören yerini, National Geographic, dünya turuna çıkan turist ve gezginler için de önerdi.

Milyonlarca okuyucusu ve takipçisi olan National Geographic, 2020 yılında dünya genelinde "Gidilecek en iyi yerler" arasında Türkiye'den Göbeklitepe'ye de yer verdi.

Dergi, "Gizemli bir yer olarak" nitelendirdiği Göbeklitepe için, "Tarih öncesi dönemlerden biri olan ve Cilalı Taş Çağı olarak da bilinen Neolitik Çağ'dan günümüze kalan tarihi alanın yaşının 12 bin olduğu düşünülüyor. Bu da milattan önce 10 binlerden beri var olduğu düşünülen alanı, Malta'daki milattan önce 3 bin 600'lerden kalma megalitik tapınaklardan, Stonehenge ve Mısır piramitlerinden daha yaşlı kılıyor ve dünyanın bilinen en eski tapınağı yapıyor." ifadesine yer verdi.

Dergi, Göbeklitepe’nin yanı sıra Bosna Hersek, Mısır ve Çin'ini de gezilmesi gereken rotalar arasında sıraladı.

- "Olumlu yansımaları olacak"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının Şanlıurfa ve bölge turizmi adına çok iyi geçtiğini söyledi.

Turist sayısının gelecek yıl için de artmasını öngördüklerini ifade eden Çoban, şunları dile getirdi:

"National Geographic tarafından Göbeklitepe'nin 2020 yılında gezilmesi ve görülmesi gereken yerler listesinde olması hem Şanlıurfa hem bölge turizmi açısından çok olumlu yansımalar yapacaktır. Özellikle National Geographic dünya genelinde gezgin turistlerin önemle takip ettiği bir kuruluş. Bu bakımdan Türkiye'de Göbeklitepe'nin bu listede yer alması 2020 yılında Şanlıurfa'ya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne hem yurt dışından hem de yurt içinden bir çok turistin gelmesine vesile olacaktır. Şanlıurfa ve bölge için çok güzel bir gelişmedir. Emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyoruz."

- "Gördüklerimizi hayatımızı zenginleştirdi"

Göbeklitepe'yi gezen İtalya Arkeoloji Dergisi Baş Editörü arkeolog Andreas Stayner de 34 yıldır ülkesinde arkeoloji dergisi çıkardıklarını söyledi.

Hakkında yazılar yayımladığı Göbeklitepe'yi ilk kez gördüğünü ifade eden Stayner, "Beklediğimizin ötesinde bir tarihle burada yüzleştik. Göbeklitepe 100 yılın en önemli buluşlarından birisidir. National Geographic bir yerde bizim dergimizin de rakibi durumundadır. National Geographic'in söylediklerini ve tavsiyelerini es geçemeyeceğim. Görülmesi gereken çok önemli noktalardan birisidir." dedi.

Alman ziyaretçilerden Angele Marini, Göbeklitepe hakkında çok şey duyduğunu söyledi.

Tarihi ören yerini gizemli bulduğunu anlatan Marini, "Göbeklitepe hakkında bilgi birimimiz vardı. Buna rağmen burada gördüklerimiz hayatımızı zenginleştirdi, bizim beklediğimizin çok daha ötesinde iyi bir gezi oldu. Bunun için mutluyuz." ifadesine yer verdi.

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