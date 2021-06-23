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Navalny’den Putin’i kızdıracak sözler: Yalan söylemeden edemiyor

23.06.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisi için söylediği "Hakkında arama kararı varken tutuklanmak istediğinden eminim" sözlerine cevap olarak, "Yalan söylemeden edemiyor" dedi.

Navalny’den Putin’i kızdıracak sözler: Yalan söylemeden edemiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmiş, görüşmenin ardından iki lider ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemişti. Putin basın toplantısında, görüşmede Rus muhalif lider Alexei Navalny konusuna da değinildiğini belirtmiş, "Alexei Navalny, Rusya yasalarını ihlal ettiğini biliyordu. Hakkında arama kararı varken tutuklanmak istediğinden eminim” ifadelerini kullanarak Navalny’nin durumu provoke etmek istediğini ima etmişti. Cezaevindeki Navalny, Putin’in sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Navalny, Putin’e yönelik sert ifadeler kullanarak, "Elinde bir sözlük var mı? Uzun bir süre iktidarda kaldığında sonsuz miktarda para ve görevi kötüye kullanma nedeniyle söylediği yalanlar nedir? Sadece tek kelimelik yalan söylemiyor. Anında açığa çıkacağını bile bile yalan söylüyor. Yalan söylemeden edemiyor" dedi.

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TELEGRAM HESABI KAPANABİLİR

Cezaevindeki Navalny, Rusya lideri Putin’e avukatları ve ekibi aracılığıyla sosyal medya hesapları üzerinden cevap veriyor. Navalny’nin ekibi özellikle Twitter ve Instagram’ı aktif kullanırken, Navalny’nin tutuklanmasından sonra hiç kullanmadığı Telegram hesabı kapanma riskiyle karşı karşıya. Navalny’nin cezaevine girmesinden bu yana kullanılmayan Telegram hesabının 26 gün sonra kapanacağı, hesabın kapanmaması için hesaba giriş yapılması gerektiği öğrenildi. Navanly’nin basın ofisi ise bunun çözülebilecek bir konu olduğunu ve hesabın aktif olarak kullanılacağını duyurdu.

Telegram kurallarına göre, uzun süredir aktif olmayan ancak hesabını açık tutmak isteyen kişilerin 6 ay içinde en az bir kez giriş yapması gerekiyor.

İHA

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