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Navalny ile ilgili flaş gelişme: Ölüme doğru gidiyor

18.04.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny’nin kalp doktoru Yaroslav Ashikhmin, açlık grevindeki Navalny’nin böbreklerinin işlevsiz hale geldiğini açıkladı. Navalny’nin Basın Danışmanı Kira Yarmysh ise, "Alexei ölüme doğru gidiyor. Birkaç günlük süresi kaldı" dedi.

Navalny ile ilgili flaş gelişme: Ölüme doğru gidiyor

Rusya’da zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi olan ve Moskova’ya dönüşünde tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, gönderildiği cezaevinde tıbbi yardım alamadığı gerekçesiyle açlık grevine başlamıştı. Rusya’nın Vladimir bölgesindeki bir cezaevinde tutulan Navalny’nin açlık grevindeki 3. haftasında durumunun kötüleştiği açıklandı. Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı ve aynı zamanda Navalny’nin doktorlarından Anastasia Vasilyeva, sosyal medya hesabı üzerinden muhalif liderin son kan testi sonucunu yayınladı. Vasilyeva yaptığı açıklamada, Navalny’yi acilen görmek için cezaevi yönetimine başvuruda bulunduklarını ancak başvurunun üzerinden 2 gün geçmesine rağmen kendilerine olumlu veya olumsuz yönde bir cevabın gelmediğini belirtti.

"NAVALNY'NİN BÖBREKLERİ İŞLEVSİZ HALDE"

44 yaşındaki Alexei Navalny’nin kalp doktorlarından Yaroslav Ashikhmin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonuçlarına göre potasyum seviyesinin çok yükseldiğini, bu durumun kalp krizine neden olabileceğini vurguladı. Ashikhmin, kreatin seviyesinin de çok yüksek olması nedeniyle Navalny’nin böbreklerinin işlevsiz hale geldiğini ifade etti.

"ALEXEI ÖLÜME DOĞRU GİDİYOR"

Doktorların yaptığı endişe verici açıklamalardan sonra Navalny’nin Basın Danışmanı Kira Yarmysh, sosyal medya hesabından muhalif liderin açlık grevine başladığı günden bugüne 3 hafta geçtiğini ve bu süre zarfında 15 kilo verdiğini aktardı. Yarmysh, “İnsanlar ölmek kelimesini ağızlarına almamaya çalışıyor ama bugün Alexei ölüme doğru gidiyor. Birkaç günlük süresi kaldı” diyerek korkularını dile getirdi.

(İHA)

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Rusya

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