Navalny ile ilgili flaş gelişme: Ölüme doğru gidiyor

Rusya’da zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi olan ve Moskova’ya dönüşünde tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, gönderildiği cezaevinde tıbbi yardım alamadığı gerekçesiyle açlık grevine başlamıştı. Rusya’nın Vladimir bölgesindeki bir cezaevinde tutulan Navalny’nin açlık grevindeki 3. haftasında durumunun kötüleştiği açıklandı. Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı ve aynı zamanda Navalny’nin doktorlarından Anastasia Vasilyeva, sosyal medya hesabı üzerinden muhalif liderin son kan testi sonucunu yayınladı. Vasilyeva yaptığı açıklamada, Navalny’yi acilen görmek için cezaevi yönetimine başvuruda bulunduklarını ancak başvurunun üzerinden 2 gün geçmesine rağmen kendilerine olumlu veya olumsuz yönde bir cevabın gelmediğini belirtti.

"NAVALNY'NİN BÖBREKLERİ İŞLEVSİZ HALDE"

44 yaşındaki Alexei Navalny’nin kalp doktorlarından Yaroslav Ashikhmin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonuçlarına göre potasyum seviyesinin çok yükseldiğini, bu durumun kalp krizine neden olabileceğini vurguladı. Ashikhmin, kreatin seviyesinin de çok yüksek olması nedeniyle Navalny’nin böbreklerinin işlevsiz hale geldiğini ifade etti.