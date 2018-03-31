Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas, önceki akşam Bebek'te arkadaşıyla yemek yedi. Elmas, röportaj verdiği sırada araya bir turist girdi.

"SİZE SARILABİLİR MİYİM?"

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, muhabirlerin beklediğini görünce yanlarına gidip sohbet eden oyuncu röportaj verdiği sırada araya bir turist girdi. Elmas, "Size sarılabilir miyim?" diyen turisti kırmadı.

"YAN TARAFTAKİ MEKANA GİDELİM"

Ayakta durmakta zorlanan adam, "Size bir şey ısmarlamak istiyorum, yan taraftaki mekana gidelim" diye ısrar edince tedirgin olan Elmas'ı, turisti kibarca uzaklaştıran muhabirler kurtardı.

Güzel oyuncu, spor giyimiyle dikkat çekti;