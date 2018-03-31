MAGAZİN

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2018 12:51 | Son Güncelleme

Bebek'te arkadaşlarıyla yemek yiyen güzel oyuncu, yanına gelen bir turistin "Size bir şey ısmarlamak istiyorum, yan taraftaki mekana gidelim" şeklindeki teklifiyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas, önceki akşam Bebek'te arkadaşıyla yemek yedi. Elmas, röportaj verdiği sırada araya bir turist girdi.

"SİZE SARILABİLİR MİYİM?"

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, muhabirlerin beklediğini görünce yanlarına gidip sohbet eden oyuncu röportaj verdiği sırada araya bir turist girdi. Elmas, "Size sarılabilir miyim?" diyen turisti kırmadı.

"YAN TARAFTAKİ MEKANA GİDELİM"

Ayakta durmakta zorlanan adam, "Size bir şey ısmarlamak istiyorum, yan taraftaki mekana gidelim" diye ısrar edince tedirgin olan Elmas'ı, turisti kibarca uzaklaştıran muhabirler kurtardı.

Güzel oyuncu, spor giyimiyle dikkat çekti;

roportaj-verdigi-sirada-yanina-gelen-turist-naz-10710491_8763_m (1)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
naz elmas taciz

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üç çocuk annesi Liv Tyler nefes kesti

Üç çocuk annesi Liv Tyler nefes kesti

Gergin Emina!

Gergin Emina!

Hastalandı, eve gitti!

Hastalandı, eve gitti!

'Kız vermek kötüymüş'

'Kız vermek kötüymüş'

Hadise, 'Memleketi Belçika' ibaresini sildi!

Hadise, 'Memleketi Belçika' ibaresini sildi!

İdo Tatlıses'in estetik sonrası ilk hali

İdo Tatlıses'in estetik sonrası ilk hali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.