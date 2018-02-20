Naz Elmas'ın yeni dizisi belli oldu

Naz Elmas, bir mafya babasına olan benzerliği nedeniyle bir anda kendini onun yerinde bulan 'Bahtiyar'ın hikayesini konu alan dizide, 'Rıfat’ın eski eşi ve 'Tahir’in öz annesi 'Handan' karakterine hayat verecek.

Güzel oyuncu, "Başarılı isimlerle aynı kadroda yer almak beni mutlu etti. Seyirci beni alışmadığı bir rolde görmeye hazır olsun. Rolüm diziye farklı bir soluk getirecek. Ben de seyirci gibi sabırsızlanıyorum" dedi.

'Bahtiyar Ölmez', yeni bölümleri ile cumartesi akşamları Atv'de yayınlanıyor.

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