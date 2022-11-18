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  4. Naz Mila'ya olay mesaj! 'Oranızı buranızı açmayın kocalarımız..."

Naz Mila'ya olay mesaj! 'Oranızı buranızı açmayın kocalarımız..."

18.11.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin adayı olarak tanındıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Naz Mila kendisine gelen bir mesajı yayınladı. Naz Mila'ya bir kadın takipçisi "Senin gibiler yüzünden eşlerimiz bizden soğuyor" deyince eski gelin adayı kendini tutamadı.

Naz Mila'ya olay mesaj! 'Oranızı buranızı açmayın kocalarımız..."

Zuhal Topal'la İzdivaç programında adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila bir takipçisinden gelen mesajı paylaştı. Yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen eski gelin adayına bir kadın takipçi mesaj atarak kızdı.

Kadın takipçi Mila'nın cesur pozlarına tepki göstererek "Senin gibiler yüzünden eşlerimiz bizden soğuyor. Allah belanızı versin oranızı buranızı açmayın" yazdı.

Ekran Alıntısı

Naz Mila ise bu paylaşımı ifşa ederek "Aa kız sakin ol tövbe tövbe akıl var mantık var, senin g..ü b.klu kocanı ne yapayım? Al senin olsun bir tarafını yırtma aşko kocana senden başka kimse bakmaz valla. Biraz kıllarını kes göbeğini erit güzel koksan kocan başkasına bakmaz" dedi.

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