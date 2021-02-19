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  4. Naz Mila yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Naz Mila yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

19.02.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Naz Mila yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan Naz Mila, sık sık sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Ünlü gelin adayı bu defa geçirdiği kalça ve basen operasyonu ile gündem oldu.

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, bir dönem yaptırdığı hatalı dövmesi ile dünya gündeminde yer almış, ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de haber olmuştu.

Naz Mila'nın dövmesi şimdi de dünya basınında!Naz Mila'nın dövmesi şimdi de dünya basınında!

Son dönemde sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Naz Mila, yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Bu defa kalçasına dolgu enjekte ettiren ve basen genişletme operasyonu geçiren ünlü gelin adayı, operasyon sonrası kalçasının yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence yetişkin filmlerinde oynamalısın daha meşhur olursun ve böyle işlerle uğraşmazsın

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