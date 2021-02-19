Naz Mila yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, bir dönem yaptırdığı hatalı dövmesi ile dünya gündeminde yer almış, ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de haber olmuştu.

Son dönemde sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Naz Mila, yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu defa kalçasına dolgu enjekte ettiren ve basen genişletme operasyonu geçiren ünlü gelin adayı, operasyon sonrası kalçasının yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.





