Nazan Kesal: Ercan Kesal babası için doktor oldu

2005 yılında meslektaşı Ercan Kesal ile dünyaevine giren oyuncu Nazan Kesal, bilinmeyenleri anlattı. Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan Kesal, küçüklüğünde opera sanatçısı olan amcaları Mehmet Kırılmış ve Yunus Kırılmış’ın ailelerinden çıkan ilk sanatçılar olması sebebiyle hep onları örnek aldığını belirtti. Kesal, "Hep onlar gibi olmak istedim. Aslında şarkıcı olmak isterdim" diyerek opera sınavlarına girdiğini ama kazanamadığını söyledi. "KORKUDAN SINAVA GİREMEMİŞTİM" Kesal, konuyla ilgili "Sınavı rahmetli Sevda Ayhan yapmıştı. Büyük opera sanatçısıydı... Yeterince çalışmadığım için kazanamadım. Sesimi çok beğenmişti ama, "Kulağın yok kızım senin" demişti. Bir daha korkudan o sınava girmemiştim" ifadelerini kullandı. "ONUN HAYALLERİNİ BEN GERÇEKLEŞTİRİYORUM" Babasının hep sanatla uğraşmak istediğini ama babasının izin vermediğini söyleyen 51 yaşındaki oyuncu, aslında babasının hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi. Kesal, "Belki de onun hayallerini ben gerçekleştiriyorum. Muhtemelen onun ruhu bana geçti. Çünkü birbirimize çok benziyoruz. Belki kimlik olarak sanatçı kimliğini alamadı ama kendi yaşadığı kasabasında çok neşeli, herkesi güldüren, muhabbeti doyumsuz, iyi bir anlatıcı olarak hayatını sürdürüyor şu anda" diyerek ifade etti.



"ERCAN KESAL BABASI İÇİN DOKTOR OLDU" Eşinin de benzer bir durum yaşadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Ercan Kesal babası için doktor oldu. Önce Siyasal Bilimler Fakültesi'ni kazanmış, sonra Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanmış, çünkü sevmemiş. Babası 'Ben yaşlanınca kim bakacak bana? Doktor ol' demiş. Bir daha girmiş sınava Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmış. Ama bugün Ercan hepimiz bildiği iyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu oldu bence" dedi. "OĞLUM DA OYUNCU OLMAK İSTİYOR" 24 yaşındaki oğlu Poyraz'ın da oyuncu olmak istediğini belirten Nazan Kesal, "Basket tutkusu var ama basket ile beraber bir gün oyuncu olabilmenin hayalini kuruyor. Bize yaptığı taklitler karşısında ağzımız açık kalıyor. İnanılmaz komik şeyler anlatıyor. Gözlemci bir çocuk" ifadelerini kullandı.

Anne-oğul ilişkisinden de bahseden Kesal, "Poyraz şu anda ergen bir çocuk, 24 yaşında. En zor dönemlerini yaşıyoruz anne-oğul olarak. Şunu anladım ki aslında bir çocuğun yetişmesi sadece ailenin içinde olan bir şey değil. Toplum olarak onu büyütüyoruz adam ediyoruz ya da edemiyoruz. O yüzden böyle asi olmaya başladığı bir dönem. Bu dönemde ben onu çoğunlukla babasına devrediyorum" diye konuştu.