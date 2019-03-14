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Nazan Kesal Furuğ Ferruhzad'a hayat verecek!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Nazan Kesal’ın tek kişilik yeni oyunu ‘Yaralarım Aşktandır’, 18 Mart Pazartesi günü DasDas’ta prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. Ünlü yazar Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyun, İran şiirinin isyankar sesi Furuğ Ferruhzad’ın nefesini tiyatro sahnesine taşıyor.

Nazan Kesal Furuğ Ferruhzad'a hayat verecek!

18 Mart’ta ilk kez DasDas Atölye’de tiyatroseverlerle buluşacak ‘Yaralarım Aşktandır’ ile Nazan Kesal ölümünden yıllar sonra Furuğ Ferruhzad’ın mücadele dolu hayatına ses ve nefes olacak.

Oyunda anlatılan aynı iklimde açıp solan hepimizin hikayesi; baskı altında yaşayanların, hep eksik bulunanların ve her şeye rağmen yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyenlerin. Ölüsüne bile tahammül edilemeyen, cenazesi bekletilen Furuğ Ferruhzad kendi arafında ömrünün şiirini yazacak ve aklınızdan çıkmayacak sözler fısıldamak üzere sahnede olacak.

YARALARIM ASKTANDIR_afiş


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nazan kesal Furuğ Ferruhzad dasdas tiyatro

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