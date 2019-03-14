Nazan Kesal Furuğ Ferruhzad'a hayat verecek!

18 Mart’ta ilk kez DasDas Atölye’de tiyatroseverlerle buluşacak ‘Yaralarım Aşktandır’ ile Nazan Kesal ölümünden yıllar sonra Furuğ Ferruhzad’ın mücadele dolu hayatına ses ve nefes olacak.

Oyunda anlatılan aynı iklimde açıp solan hepimizin hikayesi; baskı altında yaşayanların, hep eksik bulunanların ve her şeye rağmen yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyenlerin. Ölüsüne bile tahammül edilemeyen, cenazesi bekletilen Furuğ Ferruhzad kendi arafında ömrünün şiirini yazacak ve aklınızdan çıkmayacak sözler fısıldamak üzere sahnede olacak.



