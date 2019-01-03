Nazan Kesal'ı kızdıran Hande Erçel sorusu

Son olarak 'Fazilet Hanım ve Kızları'ndaki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Nazan Kesal, TRT'nin 'Halka' dizisiyle ekrana iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Usta oyuncunun Hümeyra karakterine hayat verdiği Es Film imzalı dizi, 15 Ocak Salı akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğuna oturduğu diziyi Aziz Tuna C. ve Ali Demirel kaleme alıyor.

'Halka'da Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Burak Sergen, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat’la aynı kadroda yer alan Nazan Kesal, geçen günlerde kendisine sosyal medyadan yöneltilen bir soruya sessiz kalamadı.

"YAZIK OLACAK DİZİYE"

Bir takipçi Nazan Kesal'a genç rol arkadaşı Hande Erçel'le ilgili şu soruyu yöneltti:

"Nazan Hanım ciddi anlamda yeteneksiz Hande Erçel'le aynı dizide oynamayı nasıl kabul edersiniz? Yazık olacak diziye... Hande gördüğüm en kötü yapmacık oyuncu."

Bu soruya usta oyuncu ise şöyle bir karşılık verdi: