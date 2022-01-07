MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nazan Kesal kimdir, aslen nereli? Nazan Kesal ve eşi Ercan Kesal kimdir, kaç yaşında?

Nazan Kesal kimdir, aslen nereli? Nazan Kesal ve eşi Ercan Kesal kimdir, kaç yaşında?

07.01.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Nazan Kesal'ın hayatı merak edilen konulardan oldu. Daha önce Çukur dizisinde de rol almış olan ünlü oyuncu Ercan Kesal ile evli olduğu bilinen başarılı isim son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almıştı. Peki Nazan Kesal kimdir, aslen nereli? Nazan Kesal'ın eşi Ercan Kesal kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...

Nazan Kesal kimdir, aslen nereli? Nazan Kesal ve eşi Ercan Kesal kimdir, kaç yaşında?

Oyuncu Nazan Kesal'ın yaşı, memleketi ve hayatı merak ediliyor. Kesal, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümü mezunudur. Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde de rol almıştır. Peki Nazan Kesal kimdir, aslen nereli?

NAZAN KESAL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmeni olan Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa’da dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının sonrasında yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 senesinde bitirmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol almıştır.

1996 - 2004 seneleri arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev almıştır. 2004 yılı başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanmış olan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalışmıştır. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olduğu bilinen Ercan Kesal'la evli olan Nazan Kesal, bir çocuk annesidir.

Rol aldığı diziler arasında ise Fazilet Hanım ve Kızları, Aşk ve Ceza, Halka, Bugünün Saraylısı, Bir Zamanlar Çukurova, Kayıp Şehir ve Analar ve Anneler bulunmaktadır.

NAZAN KESAL'IN EŞİ ERCAN KESAL KİMDİR?

t25_nazan-kesal-esi-ercan-kes-408

Ercan Kesal, 1959 senesinde Nevşehir'in Avanos ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Avanos'ta alan isim, lise öğrenimini ise Nevşehir'de tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1984 senesinde mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası 1984-1990 seneleri arasında Ankara’da hekimlik yapmıştır.

ERCAN KESAL'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

ROL ALDIĞI DİZİLER ve FİLMLER

2017 – Die Hölle (Gökhan)

2017 – Çukur (İdris Koçovalı) (TV Dizisi)

2002 – Uzak

2009 – Derin (Emniyet Müdürü) / Kısa Film

2009 – Vavien (Süleyman)

2009 – Üç Maymun (Servet)

2010 – Albatrosun Yolculuğu (Maruf Şükrü)

2011 – Bir Zamanlar Anadolu’da (Muhtar)

2015 – Bulantı (Doktor)

2016 – Eksi Bir

2016 – Yol Kenarı

2011 – Yozgat Blues (Yavuz)

2012 – Derin Nefes Al / Kısa Film

2012 – Hükümet Kadın (Aziz)

2012 – Küf (Basri)

2013 – Ben O Değilim (Nihat)

2013 – Salıncak / Kısa Film

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (İrfan)

2013 – Hükümet Kadın 2 (Aziz Veysel)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çapkın manken yıllar sonra ortaya çıktıÇapkın manken yıllar sonra ortaya çıktı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
23 yaş küçük sevgili! Evleniyor mu?23 yaş küçük sevgili! Evleniyor mu?
Anahtar Kelimeler:
Ercan Kesal Nazan Kesal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi!

Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi!

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Kazakistan'da infazlar sonrası orduya 'vur' emri!

Kazakistan'da infazlar sonrası orduya 'vur' emri!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Hassas' yerlerde 24.00'ten sonra canlı müzik yasaklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Hassas' yerlerde 24.00'ten sonra canlı müzik yasaklandı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Bomba iddia! "50 milyon dolarını indirip..."

Bomba iddia! "50 milyon dolarını indirip..."

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!

Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.