Nazan Kesal kimdir, aslen nereli? Nazan Kesal ve eşi Ercan Kesal kimdir, kaç yaşında?

Oyuncu Nazan Kesal'ın yaşı, memleketi ve hayatı merak ediliyor. Kesal, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümü mezunudur. Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde de rol almıştır. Peki Nazan Kesal kimdir, aslen nereli?

NAZAN KESAL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmeni olan Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa’da dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının sonrasında yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 senesinde bitirmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol almıştır.

1996 - 2004 seneleri arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev almıştır. 2004 yılı başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanmış olan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalışmıştır. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olduğu bilinen Ercan Kesal'la evli olan Nazan Kesal, bir çocuk annesidir.

Rol aldığı diziler arasında ise Fazilet Hanım ve Kızları, Aşk ve Ceza, Halka, Bugünün Saraylısı, Bir Zamanlar Çukurova, Kayıp Şehir ve Analar ve Anneler bulunmaktadır.

NAZAN KESAL'IN EŞİ ERCAN KESAL KİMDİR?

Ercan Kesal, 1959 senesinde Nevşehir'in Avanos ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Avanos'ta alan isim, lise öğrenimini ise Nevşehir'de tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1984 senesinde mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası 1984-1990 seneleri arasında Ankara’da hekimlik yapmıştır.

ERCAN KESAL'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

ROL ALDIĞI DİZİLER ve FİLMLER

2017 – Die Hölle (Gökhan)

2017 – Çukur (İdris Koçovalı) (TV Dizisi)

2002 – Uzak

2009 – Derin (Emniyet Müdürü) / Kısa Film

2009 – Vavien (Süleyman)

2009 – Üç Maymun (Servet)

2010 – Albatrosun Yolculuğu (Maruf Şükrü)

2011 – Bir Zamanlar Anadolu’da (Muhtar)

2015 – Bulantı (Doktor)

2016 – Eksi Bir

2016 – Yol Kenarı

2011 – Yozgat Blues (Yavuz)

2012 – Derin Nefes Al / Kısa Film

2012 – Hükümet Kadın (Aziz)

2012 – Küf (Basri)

2013 – Ben O Değilim (Nihat)

2013 – Salıncak / Kısa Film

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (İrfan)

2013 – Hükümet Kadın 2 (Aziz Veysel)



