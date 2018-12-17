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Nazan Kesal yeni dizisindeki rolüyle şaşırtacak!

DİZİ HABERLERİ  | 17.12.2018 20:04 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Nazan Kesal yeni projesiyle çok yakında ekranlara dönüyor. Kesal TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Halka dizisinde başrolü üstlenecek.

Nazan Kesal yeni dizisindeki rolüyle şaşırtacak!

Usta oyuncu Nazan Kesal, başrolünü üstlendiği yeni projesi Halka ile çok yakında seyirci karşısına çıkacak. Kesal, yapımcılığını Es yapımın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk'ün oturduğu Halka dizisinde Hümeyra karakterini oynayacak.

Son projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde gösterdiği üstün performansı ile Türkiye dışında Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde büyük hayran kitlesi yaratan Nazan Kesal, yeni rolü ile yine ters köşe yapacak.

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GÜÇLÜ BİR KADINI CANLANDIRACAK

Oynadığı hiçbir rolün birbirine benzememesine dikkat eden Kesal, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizisinde erkekler dünyasında yetişmiş, güçlü bir iş kadınını canlandıracak.

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