MAGAZİN

Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı! Annesini Acun Ilıcalı teselli etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

Katıldığı yarışma programıyla tanınan 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı.

Ümraniye'de tedavi gördüğü hastanede yanlış iğne sonucu öldüğü iddia edilen Nazar Nur Kaya için Kasımpaşa'da bulunan Büyük Camii'de ikindi vakti cenaze töreni düzenledi.

Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı!

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Törene başta ailesi ve sevenleri olmak üzere, yarışma programı yapımcısı Acun Ilıcalı, şarkıcı Murat Boz ve Hadise Açıkgöz katıldı. Bazı aile bireyleri cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
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ACUN ILICALI TESELLİ ETTİ

ACUN ILICALI TESELLİ ETTİ
Bu sırada 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya'nın annesi fenalık geçirdi. Fenalık geçiren anneyi bir süre Acun Ilıcalı teselli etti.
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"GÜZELİM ÜLKEME BUNU HİÇ YAKIŞTIRAMIYORUM"

"GÜZELİM ÜLKEME BUNU HİÇ YAKIŞTIRAMIYORUM"
Cenaze namazının ardından konuşan şarkıcı Hadise Açıkgöz, “Güzelim ülkeme bunu hiç yakıştıramıyorum. Nazarın ailesine Allah'tan sabır ve güç diliyorum. Çok üzgünüz, daha da bir şey diyemiyorum" dedi.
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"SAVCILIĞA GEREKEN İFADEYİ VERDİK"

"SAVCILIĞA GEREKEN İFADEYİ VERDİK"
Daha sonra konuşan Nazar Nur Kaya'nın ablası Hatice Kaya da, “Allah'ın takdiri ama maalesef doktor hatası. Bu hatanın ortaya çıkması adaletin yerini bulması gerekir. Savcılığa gereken ifadeyi verdik. Bundan sonra da savcımız, avukatımız sayesinde gerçek ortaya çıkacaktır. Bu gerçekle birlikte Nazar da rahat edecektir" ifadelerini kullandı.
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CEBECİ MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

CEBECİ MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Nazar Nur Kaya'nın cenazesi Cebeci Mezarlığı'na defnedildi.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu acun var ya adam gibi adam...
YAZIK,ÇOK YAZIK! BU DEVİRDE BÖYLE HATALAR!!! ALLAH RAHMET EYLESİN,YAKINLARINA DA SABIRLAR VERSİN! ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR NE YAZIK Kİ!
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