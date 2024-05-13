Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti! Türkiye'nin konuştuğu ifadeyle ilgili Özgür Özel'den açıklama: 'Erdoğan değil, ben çıkardım'

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türk siyasetinde yeni bir rüzgar esmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıda ne konuşulduğu merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı 'siyasette yumuşama' gündem olmuştu.

"ERDOĞAN DEĞİL, BEN ÇIKARDIM"

Gazeteci Nevşin Mengü, Youtube programına konuk ettiği Özel'e 'yumuşama' ifadesini sordu. Özel ise şu yanıtı verdi:

"Bir kere bunu Erdoğan değil, ben çıkardım. İkincisi yumuşama değil, normalleşme. Üçüncüsü bu normalleşme siyaseten yumuşamayı gerektirmiyor, takır takır muhalefet yapacağız.

"EMEKLİ ASTSUBAYLARLA BİLE MİTİNG YAPACAĞIM"

Ne zamandır atanmayan öğretmenlerle ilgili miting yapıyor muhalefet... Emekli mitingi yapacağız, ardından asgari ücret mitingi gelecek. Milletin sesinin duyurulacağı ne varsa yapacağım. Emekli astsubaylarla bile miting yapacağım.

Normalleşme yumuşama demek değildir. Net olarak muhalefeti yapacağım ama normalleşme şudur; el sıkışma olmadığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bazen Dağ dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Bazen müzakere yoluyla halledilebilecekken hiç olmuyor. Bi de sen burada yukarıda el sıkışmıyorsan, bütün bir süreç el sıkışmayanların uzantıları olarak köye, kahveye kadar gidiyor ve memleket birbirine adeta yabancılaşıyor ve düşmanlaşıyor. Benim işim bunu körüklemek değil.

"SONUÇ ALANA KADAR DA BU İŞLERİ SÜRDÜRECEĞİM"

Bu süreci ben talep ettim, bayramda ben aradım, randevuyu ben istedim. Sonuç alana kadar da bu işleri sürdüreceğim. Bu asla yumuşama, muhalefeti zayıflatma noktasına gelmeyecek."





