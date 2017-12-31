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Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

MAGAZİN HABERLERİ | 31.12.2017 10:28 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ünlü oyuncu Engin Öztürk'e gönlünü kaptıran haber spikeri Nazlı Çelik, fena yakalandı. Komşular, Nazlı'yı, Engin'in evine girerken görmüş.

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Haklarında aşk yaşadıklarına dair haberler çıkan Star TV anahaber spikeri Nazlı Çelik'le oyuncu Engin Öztürk'ün cephesinde şoke eden gelişme yaşandı. Nazlı, Engin'in evine girerken komşulara yakalandı.

engin nazlı

YAKIŞIKLI OYUNCUNUN EVİNE GİTTİ

2015'te evlendiği Serdar Bilgili'den 6 ay sonra boşanan Nazlı Çelik'in Engin Öztürk'le yakınlaştığı iddia ediliyordu. Yine bir iddiaya göre Çelik, önceki gece yakışıklı oyuncunun evindeydi.

engin nazlı

KOMŞULAR YAKALADI

Engin Öztürk'le gözlerden uzak olmak için oyuncunun Levazım'daki evine giden Nazlı Çelik, kimselere görünmek istemese de yakayı ele verdi.

engin nazlı

40 yaşındaki Çelik, kendisinden 9 yaş küçük oyuncunun evine girerken Öztürk'ün komşuları tarafından görüldü.

engin nazlı

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Anahtar Kelimeler:
engin öztürk nazlı çelik

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Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Oğlanda güzel çocuk. ALLAH tamamına erdirsin... Eve girip çıkıpta ne yapacaklar bu soğukta dağa bayıramı gitsinler.
İkisi de genç ikisi de bekar insanlar bunda ne var? İnşallah mutlu olular ...
haber almaya gitmiştir :)
mert bir spiker
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