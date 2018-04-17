MAGAZİN

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 13:11 | Son Güncelleme

Rakiplerinin iddialı dizilerle yarıştığı reyting sıralamasında Star Ana Haber'i sunucusu Nazlı Çelik, ilk 20 içerisine giremedi

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Diziler kadar ana haber bültenlerinin de kıran kırana yarış içinde olduğu reyting listesinde Nazlı Çelik dibi gördü.

İLK 20 İÇERİSİNE GİREMEDİ

Fatih Portakal ve Ahmet Hakan gibi güçlü isimlerle mücadele eden Nazlı Çelik, reyting sıralamasında ilk 20 içerisinde yer alıyordu. Ancak birbirinden iddialı yapımların boy gösterdiği pazartesi akşamında büyük bir çöküş yaşayan Nazlı Çelik, 23. sırada kendine yer bulabildi.

GECE HAYATIYLA HABER OLUYORDU

Ünlü sunucu bir dönem gece hayatıyla magazin gündeminde manşetleri süslüyordu. Ancak kanal yönetimi tarafından uyarıldı mı bilinmez ama bu aralar gecelerde boy göstermiyor.

Nazlı Çelik için "Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü" iddiası magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nazlı çelik nazlı çelik reytingi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Coachella festivalinin yıldızı kim oldu?

Coachella festivalinin yıldızı kim oldu?

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan 10 yıl kaçamağı

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan 10 yıl kaçamağı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Batuhan Ekşi'ye hırsızlık şoku

Batuhan Ekşi'ye hırsızlık şoku

Neşe Sapmaz: Tehdit etti yine de şikayetçi oldum

Neşe Sapmaz: Tehdit etti yine de şikayetçi oldum

İşte Burcu Esmersoy'un ablası

İşte Burcu Esmersoy'un ablası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.