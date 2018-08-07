Nazlı Hamarat bu defa emzirirken çekilen fotoğrafını paylaştı!

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla ünlenen ve ardından eşinin öldürülmesinin ardından yaptığı skandal hareketlerle gündeme oturan Nazlı Hamarat, sevgilisi Aydın Gaffar'dan olan bebeğini geçtiğimiz günlerde kucağına almıştı.

Suda doğum yaptığı fotoğrafları instagram hesabından paylaşan Hamarat çok konuşulacak yeni paylaşıma imza attı.

"Bir anneden herkese selamlar. Sütümün etkilenmemesi ve sütümden beslendigi icin bebegimin de strese girmemesi ve aglamamasi rahat uyumasi icin sosyal medyadan uzak kaldim biraz. Sonuçta artik tek kisi değilim beni üzmeye calisanlar masum bir melegin canini acittiklarinin farkinda olsalar keske. Neyse merak etmişsiniz. Yokluğumdan dolayı dmlerden yazan yazana ilginize coook tesekkur ederim. İlter Noyan ve biz gayet iyiyiz cok sukur. Yeni bir projeyi hayata gecirmek uzere yogun calisiyoruz sadece az kaldi. Benden surekli tv programi istiyorsunuz. Merak ettiginiz cok soru var. Okuyorum cevaplamaya calisiyorum elimden geldigince ama kucucuk bir bebekle tv programi nasil olur diyordum size ama calismaya basladik yakinda surprizim var size beklemede ve takipte kalin canlar!

Bu arada eklemeyi unuttum fesatlar icin duzeltme yapiyim fotografa acik edep diye yazicak olanlar icin ordaki biberon. Ha bikinili fotograf cekilip koymusum buraya ha bu fotografi paylasmisim bir fark yok yani simdiden cevaplamis olayım! Gelecek yorumlari da seviyorum ben de sizi kotu elestiri gizli hayranliktir unutmayin"



