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Nazlı Hamarat bu defa emzirirken çekilen fotoğrafını paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

Son günlerde akım haline gelen "bebek emzirme" trendine İşte Benim Stilim'in yarışması ile ün kazanan Nazlı Hamarat da ayak uydurdu. Sosyal medya hesabından emzirme pozunu paylaşan ekran yıldızına çok sayıda yorum geldi.

Nazlı Hamarat bu defa emzirirken çekilen fotoğrafını paylaştı!

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla ünlenen ve ardından eşinin öldürülmesinin ardından yaptığı skandal hareketlerle gündeme oturan Nazlı Hamarat, sevgilisi Aydın Gaffar'dan olan bebeğini geçtiğimiz günlerde kucağına almıştı.

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Suda doğum yaptığı fotoğrafları instagram hesabından paylaşan Hamarat çok konuşulacak yeni paylaşıma imza attı.

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"Bir anneden herkese selamlar. Sütümün etkilenmemesi ve sütümden beslendigi icin bebegimin de strese girmemesi ve aglamamasi rahat uyumasi icin sosyal medyadan uzak kaldim biraz. Sonuçta artik tek kisi değilim beni üzmeye calisanlar masum bir melegin canini acittiklarinin farkinda olsalar keske. Neyse merak etmişsiniz. Yokluğumdan dolayı dmlerden yazan yazana ilginize coook tesekkur ederim. İlter Noyan ve biz gayet iyiyiz cok sukur. Yeni bir projeyi hayata gecirmek uzere yogun calisiyoruz sadece az kaldi. Benden surekli tv programi istiyorsunuz. Merak ettiginiz cok soru var. Okuyorum cevaplamaya calisiyorum elimden geldigince ama kucucuk bir bebekle tv programi nasil olur diyordum size ama calismaya basladik yakinda surprizim var size beklemede ve takipte kalin canlar!

Bu arada eklemeyi unuttum fesatlar icin duzeltme yapiyim fotografa acik edep diye yazicak olanlar icin ordaki biberon. Ha bikinili fotograf cekilip koymusum buraya ha bu fotografi paylasmisim bir fark yok yani simdiden cevaplamis olayım! Gelecek yorumlari da seviyorum ben de sizi kotu elestiri gizli hayranliktir unutmayin"


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nazlı hamrat bebek emzirme instagram işte benim stilim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
edep yahu bu nedir ya ayıp denen haya denen bişey var ben bir erkek olarak senin heryerini görmek istemiyorum sen bide bayan bide annesin örneksin bu ne haldir başımıza onca nusipet geliyor az bile RABBİME hamd olsun merhameti çok büyük çok yoksa helak olmuşduk
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