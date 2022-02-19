SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta? NBA All Star 2022 hangi kanalda? İşte kadrolar!

NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta? NBA All Star 2022 hangi kanalda? İşte kadrolar!

19.02.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA’de 2022'nin organizasyonu için geri sayım başladı. Dünyanın en önemli basketbol ligi olan NBA’da All Star ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da yapılacak. Peki NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta? NBA All Star 2022 hangi kanalda? İşte kadrolar!

NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta? NBA All Star 2022 hangi kanalda? İşte kadrolar!

NBA’da All Star heyecanı başlamak üzere. Yılın organizasyonu olarak gösterilen NBA All Star 2022 ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da düzenlenecek. Peki NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta?

NBA ALL STAR 2022 NE ZAMAN?

Dünyanın en önemli basketbol ligi olan NBA’de yılın organizasyonu olan All-Star'da heyecan 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlamakta olan TSİ 04.00'te ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da başlayacak. Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucunda Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James'in kaptanlığında gerçekleşecek All-Star maçında, Andrew Wiggins ve Ja Morant, kariyerlerinde ilk kez All-Star'da bulunacak.

NBA ALL STAR 2022 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

NBA All Star 2022 karşılaşması S Sport ekranlarından canlı şekilde yayınlanacak.

2022 NBA ALL-STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

NBA All-Star'da Batı ve Doğu Konferansı'nın ilk beşleri merak ediliyordu. Batı Konferansı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Doğu Konferansı'nın da Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant yapmış oldu.

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Andrew Wiggins (Golden State Warriors) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Trae Young (Atlanta Hawks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ve Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Ayrıca NBA All-Star'da yedek oyuncular da, başantrenörlerin oylarıyla belirlenmiş oldu.

Doğu Konferansı'nda Jimmy Butler (Miami Heat), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), James Harden (Brooklyn Nets), Zach LaVine (Chicago Bulls), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Fred VanVleet (Toronto Raptors) yedeklerde yer alırken Batı Konferansı'nda ise Chris Paul, Devin Booker (Phoenix Suns), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors) ve Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) yedekler arasına girmiş oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olaylı derbide ilk finalist belli olduOlaylı derbide ilk finalist belli oldu
Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Sosyal medya alev aldı...Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Sosyal medya alev aldı...
Galatasaray'da beklenmedik olay! Dünya devinin başına geçiyor...Galatasaray'da beklenmedik olay! Dünya devinin başına geçiyor...
Anahtar Kelimeler:
NBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beylikdüzü'nde anne dehşeti! 4 yaşındaki oğlunu öldürdü

Beylikdüzü'nde anne dehşeti! 4 yaşındaki oğlunu öldürdü

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Süper Lig'de tarihe geçecek protesto!

Süper Lig'de tarihe geçecek protesto!

Teknik direktör kendini oyuna aldı! Tarihi maç...

Teknik direktör kendini oyuna aldı! Tarihi maç...

''Galatasaray'ın küme düşüyor olması...''

''Galatasaray'ın küme düşüyor olması...''

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e Premier Lig ekibi talip oldu!

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e Premier Lig ekibi talip oldu!

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Genç kızın eteğinin altını çekti! Yakayı anında ele verdi

Genç kızın eteğinin altını çekti! Yakayı anında ele verdi

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.