NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta? NBA All Star 2022 hangi kanalda? İşte kadrolar!

NBA’da All Star heyecanı başlamak üzere. Yılın organizasyonu olarak gösterilen NBA All Star 2022 ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da düzenlenecek. Peki NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta?

NBA ALL STAR 2022 NE ZAMAN?

Dünyanın en önemli basketbol ligi olan NBA’de yılın organizasyonu olan All-Star'da heyecan 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlamakta olan TSİ 04.00'te ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da başlayacak. Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucunda Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James'in kaptanlığında gerçekleşecek All-Star maçında, Andrew Wiggins ve Ja Morant, kariyerlerinde ilk kez All-Star'da bulunacak.

NBA ALL STAR 2022 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

NBA All Star 2022 karşılaşması S Sport ekranlarından canlı şekilde yayınlanacak.

2022 NBA ALL-STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

NBA All-Star'da Batı ve Doğu Konferansı'nın ilk beşleri merak ediliyordu. Batı Konferansı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Doğu Konferansı'nın da Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant yapmış oldu.

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Andrew Wiggins (Golden State Warriors) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Trae Young (Atlanta Hawks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ve Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Ayrıca NBA All-Star'da yedek oyuncular da, başantrenörlerin oylarıyla belirlenmiş oldu.

Doğu Konferansı'nda Jimmy Butler (Miami Heat), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), James Harden (Brooklyn Nets), Zach LaVine (Chicago Bulls), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Fred VanVleet (Toronto Raptors) yedeklerde yer alırken Batı Konferansı'nda ise Chris Paul, Devin Booker (Phoenix Suns), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors) ve Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) yedekler arasına girmiş oldu.