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  4. Ne araba sorunu yaşayacak ne kira: Kavurucu sıcaklığa dayanan doktor 16 milyon TL kazanacak!

Ne araba sorunu yaşayacak ne kira: Kavurucu sıcaklığa dayanan doktor 16 milyon TL kazanacak!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.03.2025 13:11
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Avustralya'nın Julia Creek kasabası, 500 kişilik nüfusuna doktor arıyor. 16 milyon TL maaş, araba ve kira desteği sunuluyor. Ancak sıcak hava ve tropik böcekler, başvuracak doktorlar için zorlu şartlar oluşturuyor.

Ne araba sorunu yaşayacak ne kira: Kavurucu sıcaklığa dayanan doktor 16 milyon TL kazanacak!

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulunan Julia Creek kasabası, 500 kişilik nüfusuyla dikkat çekiyor. Kasabaya, görevini bırakacak olan doktorun yerine 16 milyon TL maaşla bir sağlık çalışanı aranıyor. Yeni doktor, 7 saatlik bir mesafede olan şehir merkezinden uzak bu kasabada çalışacak ve hem araba hem de kira ödemeden yaşayacak.

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TEK SORUN KAVURUCU SICAK

Ancak kasabanın en büyük zorluğu, kavurucu sıcaklar ve tropik böcekler. Kasaba doktoru Adam Louws, sakin bir yaşam sunan bu bölgede, yeni gelenlere farklı beceriler öğrenme şansı da tanıyacağını belirtiyor. Avustralya'daki kırsal bölgelerdeki doktor açığı ise büyük bir sorun. Ülke genelinde 2 bin 500 pratisyen hekim eksiği bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Avustralya sıcak çarpması
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