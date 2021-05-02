MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ne Olacak Şimdi filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte Ne Olacak Şimdi filmi konusu...

Ne Olacak Şimdi filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte Ne Olacak Şimdi filmi konusu...

02.05.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği 1979 senesinde yayınlanan Ne Olacak Şimdi'nin senaryosu da Atıf Yılmaz'a aittir. Bugün Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak filmin başrollerinde Nevra Serezli, Şener Şen, Levent Kırca gibi usta ve önemli isimler bulunuyor. Peki Ne Olacak Şimdi filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte Ne Olacak Şimdi filmi konusu...

Ne Olacak Şimdi filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte Ne Olacak Şimdi filmi konusu...

1979 senesinde yayınlanan sevilen Türk filmi Ne Olacak Şimdi'nin senaryosu ve yönetmenliği Atıf Yılmaz'a aittir. 2 Mayıs'ta yani bugün Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan filmin başrollerinde pek çok önemli isim bulunuyor. Peki Ne Olacak Şimdi filmi nerede, ne zaman çekildi?

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ne Olacak Şimdi Yeşilçam filmi İstanbul’un farklı semtlerinde çekilmiştir. Tatil çekimleri ise Uludağ’da yapılmıştır. Filmin çekimleri için İstanbul’un pek çok farklı ilçesinde çekim setleri kurulmuştur. Filmin yapımı 1979 yılında tamamlanmıştır.

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Nuran, kocası Şakir'in kendisini aldatmasına artık dayanamaz ve boşanmaya karar verir. Nuran avukat olarak çocukluk arkadaşı Orhan'ı, kocası Şakir ise Özden'i tutar. İki avukat da mahkeme sırasında birbirlerinden hoşlanmaya başlar ve sonrasında da evlenirler. Fakat evlilikleri hiç de bekledikleri gibi romantik gitmez. Özden'in sosyeteye yakın, batılı hayat tarzına alışamayan Orhan, yeni yaşamını kendi yetiştiği Anadolu tarzı hayatla karşılaştırmaya başlar.

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİ OYUNCULARI

Levent Kırca - Orhan
Perran Kutman - Nuran
Nevra Serezli - Özden
Selim Naşit - Orhan'ın babası
Neriman Köksal - Betül
Bülent Kayabaş - Rıfat ("Rifi")
Şener Şen - Şakir
Adile Naşit - Orhan'ın annesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'siBinlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'si
Boşver Arkadaş filmi nerede, ne zaman çekildi? Boşver Arkadaş filmi nerede, ne zaman çekildi?
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Hindistan varyantı ile ilgili korkutan açıklama

Hindistan varyantı ile ilgili korkutan açıklama

İş insanı evlilik vaadiyle dolandırıldı: Tam bir şeytan

İş insanı evlilik vaadiyle dolandırıldı: Tam bir şeytan

İstanbul'da dudak uçuklatan vurgun: Kaçma hazırlığındayken yakalandılar

İstanbul'da dudak uçuklatan vurgun: Kaçma hazırlığındayken yakalandılar

Sette kavga! Savcılığa koştu

Sette kavga! Savcılığa koştu

Ne zaman rahatlarız? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan tarih verdi

Ne zaman rahatlarız? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Bunu kimse beklemiyordu!

Bunu kimse beklemiyordu!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.