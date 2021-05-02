Ne Olacak Şimdi filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte Ne Olacak Şimdi filmi konusu...

1979 senesinde yayınlanan sevilen Türk filmi Ne Olacak Şimdi'nin senaryosu ve yönetmenliği Atıf Yılmaz'a aittir. 2 Mayıs'ta yani bugün Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan filmin başrollerinde pek çok önemli isim bulunuyor. Peki Ne Olacak Şimdi filmi nerede, ne zaman çekildi?

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ne Olacak Şimdi Yeşilçam filmi İstanbul’un farklı semtlerinde çekilmiştir. Tatil çekimleri ise Uludağ’da yapılmıştır. Filmin çekimleri için İstanbul’un pek çok farklı ilçesinde çekim setleri kurulmuştur. Filmin yapımı 1979 yılında tamamlanmıştır.

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Nuran, kocası Şakir'in kendisini aldatmasına artık dayanamaz ve boşanmaya karar verir. Nuran avukat olarak çocukluk arkadaşı Orhan'ı, kocası Şakir ise Özden'i tutar. İki avukat da mahkeme sırasında birbirlerinden hoşlanmaya başlar ve sonrasında da evlenirler. Fakat evlilikleri hiç de bekledikleri gibi romantik gitmez. Özden'in sosyeteye yakın, batılı hayat tarzına alışamayan Orhan, yeni yaşamını kendi yetiştiği Anadolu tarzı hayatla karşılaştırmaya başlar.

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİ OYUNCULARI

Levent Kırca - Orhan

Perran Kutman - Nuran

Nevra Serezli - Özden

Selim Naşit - Orhan'ın babası

Neriman Köksal - Betül

Bülent Kayabaş - Rıfat ("Rifi")

Şener Şen - Şakir

Adile Naşit - Orhan'ın annesi



