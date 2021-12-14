Ne sihirdir ne keramet! Sosyal medya fenomeni sahteliği vurgulamak için photoshopla kendisini baştan yarattı

Sosyal medya fenomeni olan Karina Irby, düzenleme uygulamalarını kullanarak bir fotoğrafı ne kadar dönüştürebileceğini gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarının kendilerinin en iyi versiyonları ve en mükemmel görüntülerini yaratmak için sık sık filtre ile photoshop uygulamalarına başvurduğunu dile getiren Irby, her zaman “kusursuz” olmanın sahte olduğunu belirtti. Irby takipçilerine bu noktayı göstermek için bir özçekimini düzenledi.

“SİZE NASIL HİSSETTİRİYOR?”

32 yaşındaki mayo tasarımcısı sosyal medya düzenlemelerinin boyutunu göstermek için bir özçekim yayınladı. İlk görüntüde kaşları hafif çatan Irby, fotoğraf düzenleme uygulamaları sayesinde görüntüsüne inci gibi beyaz dişlerden oluşan bir gülümseme ekledi. Ayrıca yüzünü inceltti, elmacık kemiklerini vurguladı, cildini pürüzsüzleştirdi, gözlerini yoğunlaştırdı ve kaşlarını koyulaştırdı.

Irby yan yana koyduğu fotoğraflarının altına “Bir yüz düzenleme uygulamasının beni ne kadar ileri götürebileceğini görüyrum. Bu tür uygulamalar size nasıl hissettiriyor” dedi. Gönderi 17.300'den fazla beğeni aldı ve birçoğu düzenlemenin ne kadar aşırı olabileceğine inanamadı.

Sosyal medyada photoshop kullanıyor musunuz? Kesinlikle kullanıyorum. Bu devirde kullanmayan mı kaldı? Kullanmıyorum tamamen doğallıktan yanayım. Photoshop değil ama filtre olmadan kendimi iyi hissetmiyorum.



