Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ne sihirdir ne keramet! Sosyal medya fenomeni sahteliği vurgulamak için photoshopla kendisini baştan yarattı

Ne sihirdir ne keramet! Sosyal medya fenomeni sahteliği vurgulamak için photoshopla kendisini baştan yarattı

14.12.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve mayo tasarımcısı olan Karina Irby, beden pozitifliği paylaşımlarıyla kısa sürede popüler oldu. Sosyal medyanın sahteliğine vurgu yapmak isteyen Irby, düzenleme uygulamalarını kullanarak mükemmel fotoğrafı nasıl taklit edebileceğinizi gösterdi. Takipçileri onun dönüşümü karşısında şaşkına döndü.

Ne sihirdir ne keramet! Sosyal medya fenomeni sahteliği vurgulamak için photoshopla kendisini baştan yarattı

Sosyal medya fenomeni olan Karina Irby, düzenleme uygulamalarını kullanarak bir fotoğrafı ne kadar dönüştürebileceğini gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarının kendilerinin en iyi versiyonları ve en mükemmel görüntülerini yaratmak için sık sık filtre ile photoshop uygulamalarına başvurduğunu dile getiren Irby, her zaman “kusursuz” olmanın sahte olduğunu belirtti. Irby takipçilerine bu noktayı göstermek için bir özçekimini düzenledi.

Beden pozitifliği savunucusu olan kadın bacaklarını eleştirenlere bikinili pozlarıyla cevap verdi! “İlham olmak istiyorum”Beden pozitifliği savunucusu olan kadın bacaklarını eleştirenlere bikinili pozlarıyla cevap verdi! “İlham olmak istiyorum”

“SİZE NASIL HİSSETTİRİYOR?”

1

32 yaşındaki mayo tasarımcısı sosyal medya düzenlemelerinin boyutunu göstermek için bir özçekim yayınladı. İlk görüntüde kaşları hafif çatan Irby, fotoğraf düzenleme uygulamaları sayesinde görüntüsüne inci gibi beyaz dişlerden oluşan bir gülümseme ekledi. Ayrıca yüzünü inceltti, elmacık kemiklerini vurguladı, cildini pürüzsüzleştirdi, gözlerini yoğunlaştırdı ve kaşlarını koyulaştırdı.

Irby yan yana koyduğu fotoğraflarının altına “Bir yüz düzenleme uygulamasının beni ne kadar ileri götürebileceğini görüyrum. Bu tür uygulamalar size nasıl hissettiriyor” dedi. Gönderi 17.300'den fazla beğeni aldı ve birçoğu düzenlemenin ne kadar aşırı olabileceğine inanamadı.

Sosyal medyada photoshop kullanıyor musunuz?

Sosyal medyada photoshop kullanıyor musunuz?
Kesinlikle kullanıyorum. Bu devirde kullanmayan mı kaldı?
Kullanmıyorum tamamen doğallıktan yanayım.
Photoshop değil ama filtre olmadan kendimi iyi hissetmiyorum.
“En pahalı beden” olmak için uğraştığını itiraf etti! Estetik ameliyatlar için servet harcadı“En pahalı beden” olmak için uğraştığını itiraf etti! Estetik ameliyatlar için servet harcadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya talihsizliği! Kocasıyla cinsel ilişkisi sırasında yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası izlediSosyal medya talihsizliği! Kocasıyla cinsel ilişkisi sırasında yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası izledi
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
Tam 40 yıldır uyumuyor! Yaşadığı kaza hayatını değiştirdiTam 40 yıldır uyumuyor! Yaşadığı kaza hayatını değiştirdi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Estetiksiz hali şaşkınlık yarattı! Tanımakta zorlandılar

Estetiksiz hali şaşkınlık yarattı! Tanımakta zorlandılar

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

“Bu daha az seksi yapmaz” dedi! Cesur pozlarıyla tepki çekti

“Bu daha az seksi yapmaz” dedi! Cesur pozlarıyla tepki çekti

Eğlence dünyasında yılın kişisi oldu

Eğlence dünyasında yılın kişisi oldu

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Ortak nişanlısı olan ikizlerinden itiraf: “Aynı anda hamile...”

Ortak nişanlısı olan ikizlerinden itiraf: “Aynı anda hamile...”

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

18 yıl havaalanında yaşadı! Sadece bankı ve bavulu...

18 yıl havaalanında yaşadı! Sadece bankı ve bavulu...

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Fulya Öztürk neden yok?

Fulya Öztürk neden yok?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.