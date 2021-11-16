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Ne zaman final yapacak? Simpsons yazarı dizinin bitişine dair ipuçlarını paylaştı

16.11.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simpsonlar dizisi, 1989 yılında Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie ile televizyon hayatına başladı. 31.sezonuyla bu yılda devam edeceğini duyuran Simpsonlar dizisi 713. bölümüne ulaşarak televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımı rekorunu geliştirdi. Dizinin finaline dair söylentiler sürerken Simpsonlar yazarı Al Jean, bitime dair büyük bir ipucu verdi.

Ne zaman final yapacak? Simpsons yazarı dizinin bitişine dair ipuçlarını paylaştı

Dünyanın pek çok noktasında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Simpsonlar çizgi filmi, özellikle geleceğe dair öngürülerinin tutmasıyla büyük merak uyandırmayı başarmıştı. Final tarihi henüz kesinleşmeyen dizinin yazarlarından Al Jean,dizinin finali hakkında bilgi verdi.

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“SARMAL HALİNDE DÖNECEK”

Her güzel şeyin bir sonu olduğunu ifade eden Al Jean, hayranların nihayet Springfield'a veda ettiğinde neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirler verdi. Radio Times ile konuşan Jean, gösterinin muhtemelen başladığı şekilde bağlanacağını ve bizi Noel yarışmasına geri götüreceğini açıkladı.

Dizinin 23. bölümünün sona yakın bir şekilde planlandığın anlatan Al Jean, “Son bölümde Simpsons Roasting on an Open Fire, Noel yarışmasına geri dönecekler. Böylece tüm seri sürekli bir döngüye dönüşecek” dedi.

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