MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nebahat Çehre’den şaşırtan kürk açıklaması: Benimki büyükbaş

Nebahat Çehre’den şaşırtan kürk açıklaması: Benimki büyükbaş

06.03.2021 14:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nebahat Çehre’den şaşırtan kürk açıklaması: Benimki büyükbaş

Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre, muhabirlerin "Üzerinizdeki kürk gerçek mi?'"sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi. Oyuncu, geçen günlerde giydiği kürk ile eleştirilen Bülent Ersoy hakkında da, "Daha fazla sıkıştırmak doğru değil' yorumunda bulundu.

Nişantaşı’nda görüntülenen Nebahat Çehre, muhabirlerin “Üzerinizdeki gerçek kürk mü?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Eti için kesilmiş büyükbaş hayvanın derisinden yapılan bir kürk bu. Artık kürk almıyorum. Zaten satarsam da yardım cemiyetine göndereceğim.”

Geçen günlerde giydiği kürkle eleştirilen Bülent Ersoy hakkında da konuşan Nebahat Çehre, “Bülent Ersoy’un kendi düşüncesi, daha fazla sıkıştırmak doğru değil” yorumunda bulundu.

Bülent Ersoy servet ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldıBülent Ersoy servet ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı

55 TİLKİNİN KÜRKÜ KULLANILDI

Bülent Ersoy, 55 gümüş tilkiden elde edilen kürkle poz verince hayvansevelerin şimşeklerini üzerine çekmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!
Nicolas Cage 31 yaş küçük sevgilisi Riko Shibata ile evlendiNicolas Cage 31 yaş küçük sevgilisi Riko Shibata ile evlendi
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Nebahat Çehre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Dehşete düşüren anlar! Aracın kapısını açıp...

Dehşete düşüren anlar! Aracın kapısını açıp...

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unuttu, şok üstüne şok yaşadı

Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unuttu, şok üstüne şok yaşadı

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

'Astronot' yerine çok konuşulacak bir isim önerisi daha

'Astronot' yerine çok konuşulacak bir isim önerisi daha

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Diğer Haberler

Serpil Sarı kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi

Tatlısesin eski vokalistinden başarılı çıkış

Kerem Bürsin hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Kerem Bürsin hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Nicolas Cage 31 yaş küçük sevgilisi Riko Shibata ile evlendi

Nicolas Cage 31 yaş küçük sevgilisi Riko Shibata ile evlendi

Gülay kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Soy adı ne? İşte şarkıları...

Gülay, şarkılarıyla mest ediyor

Burcu Esmersoy'un yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy'un yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı

Gigi Hadid doğumdan 6 ay sonra podyumda

Doğumdan 6 ay sonra podyumda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.