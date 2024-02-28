Nebahat Çehre hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı! Sözleri gündem oldu: "Bir erkekle yatağa..."

Halit Ziya Uşaklıgil'in klasik eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in başrollerini paylaştığı dizide Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre o rolü ile hafızalara kazındı.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kendine has tarzı ile çok konuşulan Nebahat Çehre son olarak Yelda Kırçuval'a konuştu. Usta oyuncu hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

"ESTETİĞİM YOK, BOTOKSUM VAR"

Çehre, "Hiçbir zaman rol gereği bir erkekle yatağa girmedim. 1988'den beri aşık olmadım, yalnızım" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde ünlü isimlerin yaptığı estetikler gündem oluyor. Konuyla ilgili konuşan oyuncu, "Estetiğim yok, botoksum var" dedi.

Oyuncu son olarak sözlerine şunları ekledi: "Kadın bir yaştan sonra giydiklerine dikkat etmelidir."







