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Necati Şaşmaz'dan evlilik açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın 6 yıllık evliliğinde ciddi bir krizin yaşandığı ileri sürüldü. Şaşmaz çifti jet hızında bir açıklama yaptı

Necati Şaşmaz'dan evlilik açıklaması

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ile 2012 yılının Aralık ayında nikah masasına oturduğu Nagehan Şaşmaz'ın evliliğinde bir krizin baş gösterdiği iddiası, magazin çevrelerinde şok etkisi yarattı. 5 yaşında Ali Nadir ve 1 yaşında Yusuf Emir adlarında iki de çocukları olan çiftin arasının bir süredir açık olduğu konuşuluyor. Nagehan Şaşmaz'ın eşine çok sinirli olduğu, görüşme taleplerini reddettiği ve boşanmak istediği de gelen haberler arasında.

Necati Şaşmaz ise yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı. Ünlü oyuncu, bunun yeni dizisi “Nöbet 7/24” öncesi bilinçli yapılan bir karalama kampanyası olduğunu söyledi:

“İddialar asla gerçeği yansıtmıyor. Dizi öncesi bu tür karalayıcı haberlerin çıkması manidar.”

İŞTE O AÇIKLAMA:

KAMUOYUNA DUYURU

Bugün medyada yer alan ve M. Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz’ın evliliğiyle ilgili yapılan spekülatif haberden ötürü kamuoyunu aydınlatma zarureti doğmuştur.
M.Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz’ın müşterek çocuklarıyla devam eden mutlu evliliğinin asılsız haberlerle; M.Necati Şaşmaz’ın kamuoyu nezdindeki itibarını ve toplumdaki olumlu algısını yıkmayı hedefledikleri sarihtir. Ne var ki; mezkur haberlerle bunu başaramayacakları
da bir o kadar açıktır.
Yine bu tür mesnetsiz haberlerin M.Necati Şaşmaz’ın yer alacağı ve bugüne dek olduğu gibi bugünden sonra da gerek yurt içinde gerekse yurt dışında adından söz ettirecek projelerin konuşulduğu bir dönemin öncesinde servis edilmesi de manidardır.
Yinelemek gerekirse sözde haber içeriğinin tümü gerçeğe aykırı olup bundan sonra yapılacak tüm yalan haberler ve ilgilileri hakkında her türlü hukuki yollara ivedi bir biçimde başvurulmaktan kaçınılmayacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

M.Necati ŞAŞMAZ - Nagehan ŞAŞMAZ

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necati şaşmaz Nagehan Şaşmaz Kurtlar Vadisi’nin Polat polat alemdar

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